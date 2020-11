El turismo de salud de España se prepara para la época pospandémica

MOSCÚ (Sputnik) — El turismo ha sido uno de los ámbitos más golpeados por la pandemia del COVID-19, pero aún no cuelga los guantes: así, el turismo de salud de España se promociona pese a las fronteras cerradas por el coronavirus.

Tan solo la semana pasada el grupo hospitalario privado HM Hospitales hizo una presentación en línea de sus establecimientos para el mercado ruso.

Lo curioso, según la presentación, es que el despliegue de los hospitales de la cadena sigue el legendario Camino de Santiago , lo que va a tener una importancia especial para los peregrinos católicos en 2021, cuando se celebrará el Año Jacobeo.

Más allá del simbolismo, HM ofrece numerosos servicios de salud, como tratamientos del Parkinson, oncológico, psicológico, nutricional y otros.

Lo que pasa es que los rusos perciben a España como un destino de turismo de playas, bares y arte, y no tanto de salud, pero como subrayó en un comentario a Sputnik el consejero de turismo de la Embajada española en Moscú, Antonio de la Morena, "España, por número de establecimientos [sanitarios] y por calidad, tiene un lugar importante en el turismo de salud".

"Hay, históricamente incluso, intervenciones en oftalmología, en el aparato digestivo, o en el corazón, que tienen un prestigio muy acrisolado", apuntó.

Otra cara del turismo

De la Morena afirmó que España, siendo un país muy visitado en tiempos normales —cerró el año 2019 con 83,7 millones de turistas— también ofrece numerosos servicios en el tema de la salud y el bienestar, "y no solo en las operaciones, sino además en las recuperaciones, porque los climas que hay en España pueden favorecer en determinados casos a la recuperación de ciertas intervenciones quirúrgicas".

En este sentido el consejero de la Embajada destacó los balnearios de su país, un concepto muy conocido en Rusia.

"Los balnearios de aguas medicinales se aprovechan desde hace 25 siglos. Es decir desde hace 2.500 años hay presencia humana y aprovechamiento de aguas medicinales que tienen propiedades curativas, dermatológicas o incluso para el aparato locomotor, el aparato digestivo, para los nervios, es decir la curación en los balnearios es un procedimiento muy antiguo", indicó.

Además, continuó, en España también se ofrecen numerosos tipos de tratamientos de adicciones: "de adicción al tabaco y a otras drogas, por ejemplo al café, al té".

"En fin, para todo tipo de adicciones hay establecimientos especializados en poder liberar [a las personas] de estas dependencias. Son clínicas que están basadas en el ejercicio, en la vida sana, en el sueño, en seguir dietas, y también hay otros establecimientos especializados en luchar contra la obesidad, en conseguir disminuir el peso, para que el cuerpo se encuentre más saludable y para poder llevar una vida más normal", añadió.

Subrayó que no solo se trata de los hospitales de la cadena HM, que "es muy distinguida y está entre las mejores", sino también hay otras, por ejemplo, apuntó, el grupo hospitalario Quirón.

La falta de turistas

Lo cierto es que los hospitales, durante la pandemia, no sufren como los centros de entretenimiento turísticos, y además España sigue recibiendo a turistas de países de la Unión Europea pero, como lo reconoció De la Morena, el flujo de visitantes europeos no compensa la falta de los que llegan de otros países, como de Rusia y Estados Unidos.

"No, de ninguna manera, no compensa en absoluto, (...) en España es importante la aportación del turismo europeo, son la mayor parte del turismo en España —ingleses, franceses, alemanes, holandeses, belgas, italianos, portugueses, etc.— pero nos falta el turismo de Rusia, el turismo de Estados Unidos y el turismo de otros países a los que la Unión Europea todavía no recomienda otorgar las facilidades de entrada", constató.

El consejero de la Embajada española subrayó que la ausencia actual de turistas no solo es un problema económico, sino también "desde el punto de vista afectivo, emocional: no tener presencia del turismo ruso es horroroso. Hay familias, amigos, etc. que se duelen por ello".

Según las recientes recomendaciones de la Comisión Europea, Rusia y EEUU todavía no forman parte de la lista de los países con que se podría abrir las fronteras y por lo tanto el tráfico de turistas está suspendido, aunque no en todos los casos.

"Creo que incluso ahora, cuando los consulados no dan visados turísticos, para algún tratamiento médico excepcional, que solo puede darse en España o que haya sido iniciado en España y necesite una segunda fase, sería posible tal vez solicitar un visado y quizás tenerlo en estos casos excepcionales contados", apuntó De la Morena.

Mientras tanto, el turismo de salud de España sigue vivo y se prepara para un regreso a la normalidad.