Fernando Simón entra en el grupo de expertos de la Comisión Europea sobre el COVID-19

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, ha sido elegido para formar parte del comité que asesora a la Comisión Europea en la lucha contra el coronavirus, tal y como ha adelantado El Confidencial, que subraya que formará parte del grupo hasta el 15 de abril de 2021.

España ya había intentado tener presencia en este grupo, pero hasta ahora no lo había conseguido. Además de Simón también entra a formar parte de este comité el húngaro Miklós Szócska, candidato a dirigir la Organización Mundial de las Salud en el año 2017.

De este modo, el grupo queda formado por un total de nueve expertos que tendrán como misión realizar labores de asesoramiento sobre la pandemia en Europa. De hecho, el epidemiólogo español ya formó parte del último encuentro del grupo, que se ha reunido oficialmente en diez ocasiones.

La noticia, al igual que todo lo que tiene que ver con Fernando Simón, no ha pasado desapercibida en las redes sociales y ha generado polémica. El debate, en este caso, no ha tenido que ver con alguna declaración de Simón, como las palabras que pronunció sobre las enfermeras en un programa de YouTube, o su participación en un programa de televisión, y es que algunos de sus detractores no han dudado en afirmar que el elegido no debería haber sido él, sino el Dr.Cavadas.

El doctor Pedro Cavadas ya avanzó en enero el peligro que suponía la pandemia mientras Fernando Simón lo calificaba de gripecilla.

Ahora el Gobierno ha conseguido colocar al falso Experto en el comité que asesora a la Comisión Europea sobre Covid-19.

​Como ya es habitual, los que consideran que Fernando Simón está realizando una buena labor al frente de la crisis, también han salido en su defensa.

