Amazon entra en las aulas españolas a golpe de clic

Como un regalo envenenado, así es como parte de la comunidad educativa ha recibido la campaña de Amazon Un Clic para el Cole. El gigante estadounidense ha anunciado la llegada de un nuevo modelo de financiación para las necesidades educativas de determinados colegios e institutos de toda España. La campaña, a la que se adhieren voluntariamente cualquiera que realice una compra en Amazon.es y los equipos directivos de los centros docentes, permite que un 2,5% de la factura de la compra vaya a parar a una especie de "crédito virtual" para los centros.

"Este curso los centros educativos se van a enfrentar a nuevos retos y para Amazon apoyar a la cultura y la educación es una prioridad", comunica Ruth Díaz, directora de consumo en España. "Lanzamos Un Clic para el Cole, para que los clientes puedan apoyar a los centros educativos que seleccionen con una donación canjeable por material escolar".

La peculiaridad de esta campaña de donaciones virtuales es que el comprador puede decidir el centro de destino de su dinero. El centro seleccionado, por su parte, podrá canjear el crédito acumulado por los productos que necesiten de un catálogo con más de 1.000 artículos, siendo el máximo crédito acumulable de 15.000 euros, hasta el próximo 21 de marzo de 2021.

Papelerías y librerías en guerra

Pero esta campaña supone que, todo ese material que fluirá a los centros por el altruismo de Amazon, dejará de comprarse en las papelerías y librerías tradicionales. "Este tipo de material docente es insignificante para un gigante como Amazon, pero la naturaleza de estas empresas es simplemente acaparar todo lo que puedan, aunque eso implique nuestra desaparición", comenta a Sputnik Juan García Villadeamigo, presidente de la Federación Andaluza de Libreros (FAL) y tesorero del organismo nacional CEGAL.

"No me cabe en la cabeza que un docente o un centro educativo se preste a formar parte de esta campaña de falsa solidaridad", reflexiona Juan García Villadeamigo. "¿De dónde creen que sale el sueldo de los profesores, sino es de los impuestos que pagamos los comercios, que ronda el 20% que sí que tributamos en España y no en Luxemburgo, como Amazon?".

CEGAL advierte que el crecimiento de Amazon y la expansión de su actividad es en detrimento del comercio de barrio y el pequeño y mediano empresario. Villadeamigo, por ejemplo, regenta la única librería-papelería de su localidad, Valverde del Camino (12.820 habitantes), en Huelva, "antes éramos 4 negocios, ahora solo sobrevive el mío, pero esta campaña podría hacernos desaparecer". No en vano, según los profesionales, el material escolar representa el 80% de la facturación anual de estos establecimientos.

Los profesionales recalcan la labor social a la que se comprometen, "pagando impuestos y sin falsa solidaridad". Villadeamigo ejemplifica en la campaña de los libros de texto gratuitos para familias que no pueden asumir esos gastos. En Andalucía, en este curso casi 110.000 familias han obtenido el cheque-libro de manera telemática, invirtiendo la Junta de Andalucía cerca de 90 millones de euros en la campaña de libros gratis.

"Cuando todos hayamos desaparecido, ¿crees que Amazon adelantará todos esos libros? Lo más grave es que a estas alturas, aún no he oído a ninguna administración decir nada al respecto", lamenta Villadeamigo. La Consejería de Educación de Andalucía, la que más alumnos gestiona en todo el territorio nacional, consultada por Sputnik, no se ha posicionado al respecto.

Docentes ante las carencias del sistema

Los profesionales de la docencia, más allá de la contradicción moral de aceptar donaciones de una multinacional que, mediante ingeniería fiscal, no tributa millones en España, ven en esta donación virtual la oportunidad de llegar obtener medios que no permiten los presupuestos.

"Es mero marketing y la educación es simplemente un fin para que Amazon siga captando clientela y aumentado su cartera y oferta. No nos engañemos, esto no es ético y no tiene que ver con la educación", denuncia Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación estatal de directores de instituto Fedadi. El organismo de docentes señala a los verdaderos responsables de abastecer de medios y materiales de calidad para colegios e institutos, "es cierto que podemos recibir donaciones, pero no a costa de los fondos públicos y la propia educación".

Menos solidaridad y más presupuesto. Los fondos de las CCAA para educación han visto reiterados recortes. Si comparamos el inicio de la crisis con la última referencia del Ministerio de Educación, 2008–2018, no hay aumentos significativos y Asturias, Canarias, las dos Castillas o Galicia redujeron incluso su inversión. De hecho, un informe de los sindicatos FeSP-UGT que analizó la evolución de 2012 a 2017 confirmó que respecto a 2010, el balance en gasto para educación es de 2.648,06 millones de euros menos. Que Amazon venga a rescatar las carencias educativas "no es la solución", apuntan desde Fedadi.

En la misma línea se posicionan padres y madres. Olga Leralta, vicepresidenta de Codapa, la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres, también señala a este medio que hay que preservar un modelo de financiación de la educación pública independiente del lucro privado. "No estamos de acuerdo con una campaña comercial que busca aumentar las ventas de una empresa que ya entendemos que se ha lucrado de sobra a costa del cierre del pequeño comercio durante el confinamiento".

Contenidos en peligro y más brecha

Otra de las peculiaridades del proyecto de Amazon es que la ayuda final irá destinada a un centro concreto, no a la totalidad del sistema educativo. Si la educación pública en España está concebida como un nivelador social que debe balancear las oportunidades de zonas rurales o barrios desfavorecidos en ciudades, este presupuesto virtual para determinados centros no parece que pretende balancear. "Más bien, creo que va a incrementar las diferencias", alerta Raimundo de los Reyes.

Todo hace indicar que los compradores que participen en la campaña destinarán fondos a los centros de sus hijos, familiares o de su barrio, "esto funcionará solo en las zonas donde las familias están acostumbradas a consumo on-line, pero no en las zonas donde hay más necesidades educativas, que son aquellas que sufren de degradación o exclusión social". La brecha digital ya ha sido un factor de riesgo en la educación durante la primera ola. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Jaén, por ejemplo, denunciaba que 4 de cada 10 familias no podían estudiar online por falta de medios.

Otra característica de la propuesta de Amazon es una oferta educativa tematizada y propia.

"Además, para facilitar el aprendizaje a distancia Un Clic para el Cole incluye también Amazon Digital Lab, una sección de e-learning con cursos, juegos y lecciones que pueden ser utilizados tanto en el aula como en el hogar" explica Ruth Díaz. La plataforma ofrece incluso un simulador para los alumnos que quieran aprender a gestionar un almacén de Amazon. Según comunica Amazon, se priorizan las enseñanzas STEM y la educación digital.

¿Quién controla que estos contenidos son aptos para la educación, una empresa de venta online? "Desconfío que todos los centros vayan a realizar una evaluación crítica y de acuerdo a sus contenidos y ejes curriculares", alerta De los Reyes. Amazon Digital Lab cuenta incluso con un innovador videojuego ambientado en un centro de distribución de Amazon. El alumnado, a través de la programación visual, podrá mover los robots dentro del almacén para ayudar a un empleado de Amazon en su trabajo. Productividad y eficiencia en el aula.