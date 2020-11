Música ante el caos: el pianista de Barcelona que no deja de tocar mientras arde a sus espaldas la ciudad

A finales del siglo XIX, Oscar Wilde hizo famosa la frase "don't shoot the pianist, he's doing his best" (no disparen al pianista, lo hace lo mejor que puede, en castellano) que observó en un letrero en Leadville en Colorado. Desde entonces, esa frase ha sido considerada como el mejor canon de crítica del arte americano. Esta expresión hoy en día podría representar a la perfección al pianista de Barcelona, no tanto como una crítica a este arte sino como reflejo de la situación que vivió este músico mientras se producían los altercados de Barcelona.

Durante el Puente de Todos los Santos, numerosas ciudades españolas vivieron violentos incidentes con destrozos y saqueos contra las nuevas restricciones para frenar la propagación de la pandemia por COVID-19. Granada, Logroño, Valladolid, Madrid y Barcelona fueron algunas de las afectadas. Esta última, Barcelona, fue de las primeras donde se produjeron importantes protestas que dieron lugar a la detención de 12 personas y 24 quedaron heridas según apuntaron los Mossos d'Esquadra.

En la manifestación de la ciudad condal, un pianista que se encontraba en el centro de los altercados siguió tocando impávido la canción Eternal Flame (traducido al español como Llama Eterna) del grupo estadounidense Bangles, una metáfora que puede reflejar la impasividad de la música ante una Barcelona en llamas.

Alrededor del pianista, un grupo de personas se mantenían atentos a su melodía, lo que le animó a no dejar de tocar a pesar de vivir un caos a su alrededor. Pianolitopeter, como se hace llamar en redes sociales, se ha convertido en un fenómeno viral y muchos de los usuarios han alabado su puesta de escena, describiéndole incluso como "".

Una poética estampa que refleja que la vida continúa a pesar del momento de crisis en el que estamos inmersos. Algunos prefieren sublevarse ante las autoridades mientras que otros, prefieren ponerle música de fondo a las adversidades. "Cada uno elige cómo vivir su realidad", comentó otro de los usuarios en redes.