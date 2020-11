Fernando Simón, en el punto de mira por "comentarios sexistas" contra las enfermeras | Vídeo

El Consejo General de Enfermería español ha emitido un comunicado en el que se solicita que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), se disculpe por unos comentarios sexistas contra las enfermeras. No descartan recoger firmas para pedir su reprobación parlamentaria.

Fernando Simón ha sido criticado por unos supuestos "comentarios sexistas y denigrantes" que hizo mientras hablaba de las enfermeras y que no han sentado nada bien al Consejo General de Enfermería.

El 29 de octubre, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad participó en una entrevista en streaming con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou para el canal de YouTube de ambos. La charla, que transcurrió en un tono distendido, tuvo un momento de "desinhibición machista y retrógrado", señalan desde el Consejo General de Enfermería.

Pasado el minuto 19 del vídeo, uno de los interlocutores de Simón le pide al epidemiólogo que haga una aclaración: "No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". El médico, tras una breve carcajada, responde "no les preguntaba [a las enfermeras] si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

La reacción de las enfermeras del país que se han sentido aludidas por el comentario no se ha hecho esperar. La vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández, ha calificado como "intolerable" que "una persona con la responsabilidad" de Fernando Simón "se permita intentar denigrar a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes".

Según Fernández, también es intolerable que el director del CCAES "haga bromas y chistes" en una situación de pandemia "que tantas vidas y tanto sufrimiento ha costado". Es por ello que el Consejo de Enfermería espera unas disculpas dada "la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes" y espera "se abstenga de volver a hacerlos nunca más".

"De lo contrario, estamos dispuestas a poner en marcha una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato", ha aclarado Pilar Fernández en un comunicado citado por Europa Press.

La experta ve en los comentarios de Simón unpara nuestro sistema sanitario" en plena pandemia, y ha recalcado que "España se merece que el portavoz de la estrategia contra la actual pandemia sea un experto con mentalidad acorde a los tiempos que vivimos".

Fernández no limita su lucha por la dignidad de las enfermeras al ámbito nacional: ha anunciado que está dispuesta a poner en marcha "una campaña internacional con la ayuda del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la OMS para denunciar en todo el mundo" lo que consideran "una vejación" a la mujer y a la profesión enfermera.

El Consejo de Enfermería remató recordando el largo camino de lucha que viene recorriendo este colectivo contra "todas las imágenes y estereotipos machistas y retrógradas" de un "colectivo sanitario mayoritariamente femenino".

"La sociedad ha empezado a comprender que este tipo de tópicos sexistas son hirientes, pero también peligrosos porque somos una profesión sanitaria que vive dedicada en cuerpo y alma al paciente", zanja Pilar Fernández.