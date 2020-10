Media España confinada: ¿cómo afectan las restricciones a cada comunidad?

Aprobada la prórroga de seis meses del estado de alarma en España, 13 comunidades se suman a los cierres perimetrales. Han anunciado que pedirán al Gobierno un confinamiento domiciliario, si la situación epidemiológica no mejora en 15 días.

Casi toda España comienza este Puente de los Santos confinada. De momento solo Extremadura, Islas Baleares, Canarias y Galicia no han optado por el cierre completo, aunque en Galicia se han anunciado restricciones de movilidad en sus grandes ciudades. La mayoría de las comunidades cierran su perímetro al menos siete días excepto Madrid, que se desmarca del resto y solo aplica ese cierre durante los días que dure el puente.

La segunda oleada de coronavirus requiere medidas más estrictas. Tanto es así, que la mitad de España ha decidido confinarse, pero no de manera voluntaria. Han sido los presidentes de cada comunidad autónoma los que han optado por tomar ciertas medidas, aunque no todos han tomado las mismas.

El confinamiento perimetral afecta a más del 82 % de la población en 15 territorios http n/2041269/ pic.twitter.com/507prAAQAX — RTVE (@rtve) October 30, 2020

​Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en todo el país y el jueves 29 fue aprobado por una mayoría en el Congreso de los Diputados, que votaron su extensión por seis meses. No obstante, Sánchez dejó la responsabilidad de endurecer las medidas de confinamiento a cada jefe del Ejecutivo autonómico.

De las 17 comunidades autónomas que existen en España,. Solo Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias no han cerrado sus territorios. No obstante, la estrategia es diferente en cada zona y, mientras Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Navarra apuestan solo por un cierre perimetral de la comunidad autónoma, otras como Andalucía, el País Vasco, Asturias, La Rioja y Murcia lo combinan con la limitación de la movilidad también entre algunos o todos sus municipios. Canarias queda excluida, y, de la limitación horaria que se impone en toda España en el nuevo decreto de estado de alarma, que establece la restricción de movimientos, o confinamiento nocturno, entre la 23:00 horas y las 6:00 horas.

Cabe añadir que, el cierre perimetral es una de las restricciones más estrictas. Consiste en el cierre de las fronteras, de forma que queda prohibido entrar y salir de la comunidad, aunque la movilidad se mantiene dentro de la región. A continuación, les ofrecemos un repaso de las limitaciones en cada una de sus autonomías:

Asturias

Confinamiento perimetral autonómico y municipal (en Avilés, Gijón y Oviedo). Desde el 28 de octubre.

El presidente del Asturias, Adrián Barbón, ha decretado el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma desde la medianoche del martes al miércoles, tras presidir una nueva reunión del comité de crisis del COVID-19. También toque de queda de 0:00 a 6:00 horas.

Andalucía

Confinamiento perimetral, autonómico y municipal. Desde el 30 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Andalucía ha cerrado sus fronteras durante la madrugada del viernes 30, con distintos niveles según las zonas (2, 3 y 4) y con el fin de frenar los contagios de coronavirus en la comunidad, que solo en el último recuento superaron los 5.000 en sus ocho provincias.

Aragón

Confinamiento perimetral autonómico y municipal (en Zaragoza, Huesca y Teruel). Desde el 27 de octubre.

Los gobiernos de Aragón, Asturias y País Vasco han confinado perimetralmente su territorio, acogiéndose a la cobertura legal que habilita el estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros y sumándose así a Navarra y La Rioja.

Cantabria

Confinamiento perimetral autonómico. Desde el 30 de octubre al 9 de noviembre.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunció el jueves 29 que la comunidad autónoma estará cerrada perimetralmente desde esa medianoche hasta el 9 de noviembre por la "grave" evolución de los casos de coronavirus en la región.

Castilla y León

Desde el 30 de octubre hasta el 9 de noviembre. Confinamiento perimetral autonómico.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han reclamado al Gobierno que ponga en manos de las autonomías herramientas jurídicas que permitan acometer un confinamiento domiciliario si crece el número de contagios por COVID-19 y se produce un incremento de la presión hospitalaria que puede llevarla a un colapso.

Castilla-La Mancha

Confinamiento perimetral autonómico. 15 días desde el 30 de octubre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha decretó la limitación de la circulación de personas entre las doce de la noche y las seis de la mañana y de la entrada y salida de la comunidad autónoma.

Cataluña

Confinamiento perimetral autonómico y municipal (durante los fines de semana). 15 días desde el 30 de octubre.

Las nuevas medidas aprobadas por el Govern de la Generalitat para la contención del coronavirus establecen el cierre del perímetro de Cataluña durante 15 días y también un confinamiento de todos los municipios los fines de semana, de viernes a domingo. También han anunciado un posible confinamiento domiciliario si la situación no mejora.

Ceuta

Confinamiento perimetral durante el fin de semana. Desde el 30 de octubre.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado que nadie podrá "ni entrar ni salir" de la ciudad durante los fines de semana, con la intención de contener la propagación del COVID-19 en la ciudad autónoma tras constatar que es en los fines de semana cuando se produce mayor movilidad.

Comunidad de Madrid

Confinamiento perimetral autonómico. Desde el 30 de octubre a las 0:00 horas hasta las 0:00 horas del 3 de noviembre (puente de Todos los Santos) desde el 6 de noviembre a las 0:00 horas hasta las 0:00 horas del 10 de noviembre (puente de la Almudena).

Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, envió una carta al presidente de España para solicitar el confinamiento por días y este lo aceptó. Además, hay que recordar que mantiene confinadas 35 zonas básicas de salud.

Comunidad Valenciana

Confinamiento perimetral autonómico. Durante siete días desde las 12:00 horas del 30 de octubre.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha decretado el confinamiento perimetral de toda la Comunidad Valenciana y ha señalado que, no obstante, la circulación estará libre de restricciones entre municipios y entre las tres provincias de la Comunitat.

Extremadura

Confinamiento perimetral municipal.

La Junta de Extremadura ha optado por no decretar el cierre perimetral de la región, pero ha acordado medidas extraordinarias para contener el COVID-19 en siete municipios, entre ellos Mérida, Badajoz, y Cáceres.

Galicia

Confinamiento perimetral municipal en sus siete grandes ciudades: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela, desde las 15:00 horas del 30 de octubre. Desde el 30 de octubre al 6 de noviembre.

La Xunta ha decidido este viernes decretar un confinamiento perimetral de las siete ciudades y algunos municipios limítrofes hasta el martes para contener la expansión del COVID-19, pero sin cerrar Galicia a los desplazamientos con otras autonomías para este fin de semana de Todos los Santos.

Islas Baleares

Confinamiento perimetral municipal.

Es uno de los cuatro territorios que no han cerrado perimetralmente. No obstante, Baleares ha limitado la movilidad de los vecinos de Manacor ante el aumento de los contagios. Durante 15 días convivirá, además, con medidas propias del archipiélago como la limitación de reuniones entre no convivientes a seis personas o la prohibición del uso de la barra en bares y centros comerciales al 50%.

La Rioja

Confinamiento perimetral autonómico y municipal (durante un mes en Arnedo y Logroño). Desde el 23 de octubre al 29 de noviembre.

El Gobierno de La Rioja fue de los primeros en cerrar para restringir la entrada y salida de la comunidad. En un principio, esa restricción de movilidad acababa el 9 de noviembre pero tras la extensión del estado de alarma hasta mayo, la medida se mantendrá hasta las 0:00 horas del 29 de noviembre de 2020.

Melilla

Confinamiento perimetral autonómico y municipal. Desde las 22:00 horas del 29 de octubre.

La Ciudad Autónoma de Melilla quedará confinada desde las 22:00 horas del próximo 29 de octubre, según ha anunciado su presidente, Eduardo de Castro. La medida restringe la entrada y salida de personas, salvo excepciones como ir al médico, volver al lugar de residencia o acudir a exámenes. Sin embargo, no tiene efecto ni en el puerto ni en el aeropuerto de la ciudad, que seguirán funcionando.

Murcia

Confinamiento perimetral autonómico y municipal. 15 días desde el 30 de octubre hasta el 9 de noviembre.

La Región de Murcia amaneció el viernes 30 confinada, tanto a nivel autonómico como en sus 45 municipios. Como medida excepcional y a propuesta técnica, se ha previsto que en la hostelería y restauración solo se pueda prestar servicio en terrazas y exteriores, suspendiendo el servicio interior en este tipo de establecimientos.

Navarra

Confinamiento perimetral autonómico. Desde el 22 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Es la primera comunidad de España en total confinamiento tras la gran cantidad de contagios por coronavirus. También ha ordenado el cierre total de la hostelería y restauración.

País Vasco

Confinamiento perimetral autonómico y municipal. Desde el 27 de octubre.

Desde el martes 27, los ciudadanos no pueden salir de la comunidad autónoma salvo con causas justificadas. Tampoco pueden desplazarse entre los municipios de la propia región excepto para trabajar, estudiar o asistir a citas médicas, entre otros motivos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no descarta el confinamiento domiciliario si la situación no mejora.