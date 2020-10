Entrevista incómoda a la presidenta de la Comunidad de Madrid: ¿de dónde saldrá el personal sanitario?

Este homenaje de Díaz Ayuso a los hermanos Marx no tiene precio.

Se le cae el pinganillo, se lía, repite lo mismo 4 veces, se sigue colocando el pinganillo, ya no sabe lo que dice y termina diciendo que a una presidenta no se le pregunta eso.

Increíble.pic.twitter.com/ajK7ikPNrX