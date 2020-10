"Que no, Antonio": la discusión sobre el uso de un tractor en España que parece un 'sketch' de humor | Vídeo

"¡Que no, que no puedo venir para volver por esa, Andrés, que se me entierra mucho!", espeta uno de ellos, al volante. "¡Que no, Antonio, me cago en Dios, que vas a querer saberlo todo!", contesta el otro. Esta conversación de dos agricultores en España, que continúa de forma parecida, discutiendo sobre cómo usar el tractor, se ha hecho viral a partir de que el usuario Ricardo Senabre la haya colgado a su perfil de Twitter.

Antonio y Andrés, dos veteranos labradores de alguna provincia, ofrecen este diálogomientras alguien los graba. "Discusión antológica sobre cómo llevar el tractor por el arado", reseña quien ha colgado el vídeo. "¡Que lo que tú sabes es para nada, Andrés", dice más adelante. "¿Qué ganas tú de terreno ahí?", insiste Antonio antes de que compartan unas cuantas impresiones más y zanjen: "Otra vez: ¡Que no!".

La grabación, de casi un minuto de duración, ya ha sido reproducida más de 133.000 veces y ha suscitado reacciones en las redes. "Ni un sketch de José Mota [famoso humorista] supera esto”, sentenciaba Senabre. Algunos se han preguntado de dónde son y apuntan que seguramente se trate de vecinos de Andalucía (al sur del país) por su acento y sus expresiones.

DISCUSIÓN ANTOLÓGICA sobre cómo llevar el tractor por el arado.



Antonio y Andrés.



Ni un sketch de @JoseMotatv supera esto. pic.twitter.com/qJDADeHrzU — _David_Senabre_ (@_David_Senabre_) October 16, 2020

​Otros se han referido a la parte más práctica, la de la actividad para la labranza, y han destacado la sabiduría del oficio de los dos agricultores. "Tan solo hacer hincapié en la discusión de conocimientos y optimización del trabajo que está ocurriendo, más allá de la gracia (que la tiene), hay mucho saber detrás de cada detalle, y el porqué se hace de esta forma y no aquella, en ese trabajo tan milenario", anotaba una.

"El video resulta gracioso, pero son dos personas con mucho conocimiento de lo que están hablando, que tranquilamente pueden rondar los setenta años y ahí siguen trabajando la tierra", remarcaba otro.

Incluso uno se ha lanzado a juzgar los movimientos: "El caballero de la camisa blanca está equivocado. Cuanto más cerrado sea el giro, más ancho y profundo es el surco que deja el disco derecho trasero. Además, la grada al girar no cubre toda la anchura de trabajo y obliga a dar más pasadas en los traveseros con mayor circunferencia", opinaba.

Yo solo he dado mi opinión. Las labores se hacen como deben hacerse. Las gradas de disco tienen una función y un manejo. Es una grada excéntrica y se maneja girando a la izquierda. Si cubre el ancho de trabajo arrimarás más o menos a la pasada anterior y harás más surco o menos. — Luis@bully. 💚 (@Luisbully1) October 18, 2020​

Discusiones técnicas entre dos profesionales con mucho conocimiento de la materia, pero distintos puntos de vista.



No lo verás en el congreso de los diputados, les falta uno de los ingredientes para facilitar esa discusión.



Exacto, el conocimiento. — Jonás Gª de León (@JondeLon) October 16, 2020​

Pos que Antonio tiene razón, con las gradas de arrastre hay que dejar un hueco entre medias pa dar la vuelta pero también tiene que dejar pisao el lao que va dejando surco — NAVALICHE (@abel_navaliche) October 19, 2020​