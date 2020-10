"Es egoísta, pero vendría contagiado": opositores a Policía en España podrían ir a las pruebas con COVID-19

Una de las responsables va dando las indicaciones: "Entráis por grupos de cuatro o seis. Siempre tapados. Cuando os llamen, solo al final, os giráis y entregáis todo: la mochila, documentación y la mascarilla". Está en la entrada del pabellón con piscina, a un par de metros de separación de una fila que, a su vez, cumple estrictamente la distancia interpersonal. Se enfrentan al último ejercicio, de natación, después de superar esta misma mañana los de salto, lanzamiento de balón medicinal o carrera 60 y 800 metros.

Los aspirantes al cuerpo de Policía Municipal de Madrid llevan desde el 5 de octubre realizando estas pruebas físicas en el polideportivo de Moratalaz, un barrio situado al este de la capital de España. Antes han tenido la teórica o el psicotécnico y luego vendrá el reconocimiento médico. Es lay las aguas están revueltas. Por un lado, la seguridad para impedir la propagación del virus (que en España supera los 861.000 contagios y roza las 33.000 muertes ) marca cada ejercicio, cuidando las medidas básicas de salud. Por otro, no hay unas directrices claras para saber qué pasa en caso de que alguien tenga el COVID-19.

"Todo está siendo muy correcto. La organización es perfecta, ágil, eficaz. Y hay personal de más. Lo único que está en duda, que no está claro, es qué haces si has pillado el virus", resume el apodado como Arzak, de 29 años, después de terminar los exámenes. "Hay un día de incidencias, pero no hay una fecha alternativa. Lo hemos hablado varios compañeros y nadie lo sabía a ciencia cierta. No hay protocolo. Yo, por ejemplo, llevo estas semanas sin ver a nadie, por si acaso. He sido muy precavido. Pero, si me hubiera contagiado, vendría igual, aunque fuera irresponsable: no puedo permitirme perder el sueño de ser policía", arguye.

© Sputnik / Alberto García Palomo Aspirantes a Policía Municipal de Madrid, antes de una prueba

Su opinión es controvertida. A los candidatos les cuesta saber cómo reaccionarían en una situación así: en medio de una epidemia, con restricciones y cambios de normas cada día, no hay un criterio común ni una hoja de ruta marcada. Otros concursos públicos, como el de educación, se postergaron al 2021 en los primeros meses de la crisis sanitaria. En el caso de la Policía Municipal, la Nacional o la Guardia Civil, como en otros más minoritarios, no ha sido así. Han tenido demoras, pero al final hay una convocatoria prefijada de 300, 2.366 y 2.154 plazas para cada una de las fuerzas de seguridad.

Comunicado sobre cambios en la convocatoria para las oposiciones a Policía Nacional: pic.twitter.com/Y3af9IxyYs — Éxito Oposiciones (@exitoopo) October 7, 2020

Y se ha dejado un poco en el aire esta cuestión tan vigente y con tantas variables. "Para la Policía Nacional, que tendrán lugar entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre , se ha pasadode 72 horas o un test de antígenos antes de examinarse", dicen desde El Rincón del Policía, una academia murciana. "Todavía no hay nada claro. En la Policía Municipal no se ha pedido nada. Y en la Nacional solo eso: una foto fija de un test que puede no servir al día siguiente", protesta Manuel García, secretario general de la Asociación La Voz del Opositor, especializada en esta rama.

​"Va todo como va todo en el país: en un año extraordinario como es este, no hay algo claro. Y no deja de ser una incertidumbre para los preparadores y para el aspirante", zanja García, en concordancia con Lucio Toval, director de la Academia Marsán de Madrid: "No tenemos disposiciones para ver qué hacer. Pero, claro, la gente ha pagado una matrícula de oposición y debería tener derecho a hacerla en caso de estar enfermo. Y no han puesto ni más fechas ni órdenes concreta sobre el COVID. Sí que han ampliado las sedes en las de Policía Nacional (en vez de hacer todo en Ávila, han facilitado otras cinco ciudades y los archipiélagos canario y balear), pero está todo en el aire".

"Hay una cantidad de incertidumbre tremenda. La gente está pensando más en el año que viene que en este. Y, de alguna manera, no poner normas estrictas supone propagar el virus", reflexiona.

Tal y como señala este veterano de la formación, en el boletín donde se oficializa la convocatoria, del 13 de julio, no hay mención al coronavirus. Las únicas indicaciones sobre el control de salud en torno a las pruebas son sobre las causas mayores por las que pedir un aplazamiento. Y con respecto al reconocimiento médico, se remarca la posibilidad de realizar "análisis de sangre y orina o cualquier otra prueba o valoración psicofísica que se estime conveniente para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos o la aptitud psicofísica para el desarrollo de sus funciones".

© Sputnik / Alberto García Palomo Pista de Madrid donde se hacen las pruebas a Policía Municipal

"Las mujeres embarazadas que prevean, por las circunstancias derivadas de su avanzado estado de gestación y previsión de parto, o eventualmente primeros días del puerperio, su coincidencia con las fechas de realización de cualquiera de los exámenes o pruebas previstos en el proceso selectivo, podrán ponerlo en conocimiento del Tribunal uniendo a la comunicación el correspondiente informe médico oficial. La comunicación deberá realizarse con el tiempo suficiente y el Tribunal determinará en base a la información de que disponga, si procede o no realizar la prueba en un lugar alternativo o bien un aplazamiento de la prueba, o ambas medidas conjuntamente", apuntan.

Agentes de la policía, que custodian la pista donde se llevan a cabo las pruebas, aseguran que(se presentan unas 500, calculan) y se cumplan las normas de distancia de seguridad. No hay, esgrimen, cambio de fecha o alguna ayuda por baja médica: sólo se está dando de margen presentarse el 16 de octubre, última jornada, llamada "de incidencias". Y el consistorio tampoco resuelve el interrogante. Solo dice en una nota que "siguiendo instrucciones de la Dirección General de Salud Pública, se advierte a todos los aspirantes que experimenten alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 que se abstengan de acudir a la convocatoria".

​"Si estás opositando no dices ni pío", resuelve un agente desde 2002 que este mediodía entrena en el mismo inmueble donde se prueba a sus futuros compañeros. "Es egoísta, pero ponte en su lugar. Hay que pensar que estos señores llevan años dedicados a esto y que se la juegan en un día". "Creo que si lo sé con certeza, lo digo. Si no, vendría. Aunque me sintiera como una mierda", explica A. B., de 25 años, que desde que pasó el último examen ha estado "obsesionado" por "no coger nada".

"Si te enteras con tiempo, a lo mejor llamas, consultas. Si no, te lo tragas", agregan otros dos aspirantes que aún cargan el petate con la ropa de atletismo y que prefieren no dar nombre ni edad. Incluyen una nueva posibilidad: "Además, si te da y no te recuperas antes del 16 de octubre o debes guardar cuarentena de 14 días, ¿Qué pasa?".

A estas impresiones se le suman las de un grupo que resta importancia al asunto. "Todo se está haciendo muy bien. Se desinfecta y se cumplen las precauciones. No merece la pena estar acusando de criminales o de irresponsables a unos chavales que lo único que quieren es conseguir un trabajo", grita una señora que luego decide no dar más declaraciones. "Las condiciones son más seguras que una oficina, y allí no se les dice nada", comenta José, un preparador de 41 años que espera a su pareja. 2Entiendo que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero esto es igual que si te lesionas el día antes: no vienes y punto", sentencia.