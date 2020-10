Un profesor español enseña a combatir bulos a sus alumnos a través de TikTok

TikTok es la red social que más crece entre los jóvenes, pero no solo sirve como forma de entretenimiento, y si no, que se lo digan a este profesor de Granada que ha revolucionado las tradicionales clases universitarias utilizando esta red social como método de evaluación. "Yo me hago pasar por negacionista, subo vídeos con un texto abajo sobre las técnicas que les he enseñado previamente y ellos se encargan de rebatirme a través de las redes sociales".

La función didáctica es doble. Por un lado,, y por otro, dar otro uso más pedagógico a las redes mostrando lo que le interesa a la gente. "Les doy varias opciones a mis alumnos. La primera es que respondan a través un post de Instagram con imagen, meme y texto, la segunda es que lo hagan a través de un TikTok con algo de texto si quieren, y la tercera es crear un hilo de Twitter". Cristina Fernández es una de las alumnas que se decantó por esta última opción:

​La idea surgió durante la pandemia, después de ver tanto movimiento negacionista por las redes y a "compañeros sanitarios rebatiéndoles con información científica y contrastada". Intentó aportar su granito de arena a través de sus clases. "Pensé que era una idea estupenda para concienciar también a los alumnos ", asegura el granadino.

"Por ejemplo, sobre la gasometría que es pinchar una arteria, les digo que esa técnica no sirve para nada y que no diagnostica al igual que los negacionistas lo dicen de la PCR, y les digo que lo están utilizando para catalogarnos con nuestro ADN y todo ese tipo de comentarios que circulan por las redes y ellos tienen que rebatirlo con lo aprendido en clase", dice Gómez Urquiza.

En las últimas semanas han surgido diversos grupos negacionistas que insisten en que el COVID-19 es algo planificado o que las vacunas están relacionadas con el 5G y Bill Gates para controlar a la población, lo cual le parece "terrible". "En la época en la que tenemos más acceso a la información parece que es la época en la que más de desinformar", añade, "por suerte hay muchos sanitarios y médicos que también están ahí para rebartirles y compartir información buena.

"Ellos usan argumentos absurdos basados en una parte de los datos para usarlos a su antojo y obvian todos los demás. Hay que rebatirles con estudios científicos que al final requieren su tiempo, pero es la única forma que tenemos de probar esos hechos".

No es la primera vez que este profesor realiza este tipo de técnicas tan innovadoras en sus clases. En 2019 creó el primer examen basado en la serie de Netflix Black Mirror en la que los espectadores decidían lo que iba a pasar, para preparar a los estudiantes sobre la importancia que tiene tomar decisiones sobre los diagnósticos de los pacientes.

La creatividad de sus clases le ha llevado a estaren los IV Premios Educa Abanca. El certamen tiene dos fases. Una primera donde la gente propone candidatos, que en el caso de la Universidad son los propios alumnos los que lo hacen, y la segunda fase se hace una evaluación de méritos que evalúa un tribunal y ya sacan la clasificación final. "Es una gran alegría. Te reconforta saber que la gente a la que le quieres dar clase piensen que mereces ese galardón", asegura.

Su objetivo principal es que aparte del conocimiento que les enseña en clase, que adquieran la habilidad o competencia de ser difusores de contenido de calidad y verificado en internet. Urquiza no quiere quedarse estancado y por ello, su meta a largo plazo es seguir intentando adaptarse a las nuevas corrientes y seguir introduciendo pequeñas dinámicas que hagan que el alumno "no sea un mueble sentado cogiendo apuntes", sino que también "se activen dentro del aula".