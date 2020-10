Ayuso, la "Dama de Hierro" con "conocimientos cuestionables" para The Times

La gestión de la pandemia de la presidenta madrileña está llamando la atención fuera de España y no precisamente para recibir halagos.

"Las tasas de contagio por Covid en España son de lejos las peores de Europa y las de Madrid, de lejos las peores de España". Así comienza el artículo firmado por el periodista John Carlin quien le dedica un perfil a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en el que se juzga su gestión de la pandemia y se afirma que ha declarado una guerra contra las normas del coronavirus.

"Ayuso es periodista de formación y antes de ocupar su cargo actual dirigió las comunicaciones de la red social de la Comunidad de Madrid. Entre otras responsabilidades, dirigió la cuenta de Twitter del perro de la anterior líder regional", escribe el periodista.

El diario británico ha apodado a la presidenta madrileña como una "Dama de Hierro" que, lejos de considerarse como un halago por ser comparada con Margaret Thatcher, ex primera ministra del Reino Unido, más bien traza un perfil no muy favorecedor hacia su persona. El periodista asegura que, sus conocimientos sobre economía y empleo son "cuestionables".

Asimismo, ha sido comparada con el general francés Ferdinand Foch, quien "con las fuerzas aliadas en desorden, instó a cargar contra las líneas enemigas". En este sentido, Carlin asegura que Ayuso "está en guerra" contra el gobierno por las restricciones para luchar contra la pandemia y ensalza la labor del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tiene "décadas de experiencia" y es partidario de un enfoque más prudente para atajar el coronavirus.

"Ayuso lo irrita. Dos veces en las últimas dos semanas ha llegado a acuerdos para trabajar de la mano con sus homólogos del departamento de salud de Madrid, y dos veces Ayuso ha intervenido para sacar los acuerdos de la mesa", reza el artículo.

En relación a este asunto cabe añadir que recientemente el departamento dirigido por Illa cuestionó las cifras de contagios ofrecidas por la Comunidad de Madrid el martes 6 de octubre, quien aseguraba que había 598 casos por cada cien mil habitantes cuando los datos "reales" para Illa eran 710 casos por cada cien mil habitantes.

Además, The Times cuestiona la política de Ayuso y, porque no tenía experiencia previa antes de desempeñar su puesto como presidenta y se manifiesta que se ha atrevido a desafiar a la ortodoxia en "un país donde la aceptación leal de las medidas de confinamiento del Covid ha sido la norma". El diario también recuerda cuando la presidenta de la Comunidad de Madridpara explicar el repunte de contagios: "Todos los días hay atropellos y no por ello se prohíben los coches".

El coronavirus tiene actualmente una incidencia acumulada en la población de España de 273 casos por cada 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días y la Comunidad de Madrid acumula el mayor número de contagios: 252.762. Por esta razón, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decidió decretar una orden para cerrar Madrid el 2 de octubre, la cual fue acatada por Ayuso con reticencias, pues ha presentado un recurso formal ante la Audiencia Nacional por "invasión de competencias".