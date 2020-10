El colapso de las administraciones golpea en España: "La situación es desesperante"

"Actualmente me encuentro en el limbo, sin saber qué hacer ni qué pasos seguir. Estoy perdida. Con un marido que trabaja en Nissan y dos hijos menores", asegura a Sputnik Elena, una de las ciudadanas afectadas por la nula atención de las administraciones que gestionan las prestaciones económicas.

Sin prestación por desempleo ni ayudas de ingreso mínimo vital (IMV). La situación económica de los españoles se agrava y las administraciones españolas encargadas de generar los trámites han entrado en colapso. Elena Pascual es una de las ciudadanas españolas que están sufriendo los estragos de la crisis social y económica generada por la pandemia de coronavirus. Fue despedida el 7 de septiembre de su trabajo, pero como todavía le quedaban vacaciones pendientes, no fue hasta el día 24 de ese mismo mes cuando decidió solicitar vía online la prestación por desempleo. Como lleva ocurriendo desde hace meses, "la página del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal español) no da ninguna cita previa y todo lo que se ve en ellas es un 'Alerta Covid' en un gran letrero pintado de rojo", asegura Elena.

"Solicitar cita previa o bien poder hablar con alguien para que te pueda ayudar es imposible. El teléfono está comunicando todo el tiempo", asegura esta madre de familia.

El SEPE aconsejó a los ciudadanos realizar los trámites de manera telemática "debido a los protocolos de seguridad y salud implantados ante la COVID-19", pero parece que esa tampoco es la solución más adecuada. "Solicitar cita previa es inviable, te hacen rellenar todos los campos para acabar diciéndote que en la oficina seleccionada no hay citas. Yo ya lo he comprobado en varias oficinas", narra esta ciudadana a Sputnik.

Elena es madre de familia, tiene dos niños pequeños de dos y siete años y, por si fuera poco, su marido trabaja en la planta de Barcelona de Nissan, compañía que vive inmersa entre la incertidumbre tras el ERE anunciado por la multinacional, que supondría el despido de más de 500 trabajadores. Como ella, miles de ciudadanos de toda España se encuentran en una situación similar. Marta lleva cinco meses sin cobrar. Cuando España decretó el estado de alarma en marzo, ya se encontraba en desempleo. Le quedaban tres meses para seguir cobrando la prestación —que en su caso no superaba los 500 euros—y desde mayo ha estado intentado contactar con el SEPE todos los meses, sin éxito.

"No me cogen el teléfono ni me contestan a los emails. También llevo intentando contactar con la seguridad social para acceder al ingreso mínimo vital (IMV) y tampoco obtengo respuesta. Digamos que los pocos ahorros que tenía se han ido gastando entre alquiler, facturas, compras de higiene y comida. Llevo 18 años dedicándome a la hostelería y es la primera vez que estoy sin trabajo y no consigo nada. La situación llega a ser desesperante", lamenta Marta.

A pesar de ello, el Gobierno recientemente ha descartado que se esté produciendo un colapso en los servicios públicos de empleo (SEPE) y en la Seguridad Social con las nuevas prestaciones que gestionan, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el ingreso mínimo vital (IMV), y ha asegurado que están realizando refuerzos de sus plantillas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó el 4 de septiembre en una rueda de prensa junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que de las 900.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se han recibido en las administraciones, unas 85.000 familias en España ya lo están cobrando. Esto supone quepara solventar la situación de vulnerabilidad económica y social.

Para agilizar los trámites, el Ejecutivo anunció cinco cambios para facilitar y flexibilizar la concesión de esta prestación a los ciudadanos. Asimismo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, aseguró que la Seguridad Social se está enfrentando al reto de asumir una prestación nueva y que la respuesta está siendo "más que digna". Ha dejado claro que la Seguridad Social tiene un problema de medios humanos que procede de los anteriores gobiernos y que están poniendo en marcha medidas para solucionarlo, como la incorporación de más de 1.000 interinos para gestión del IMV, así como otras decisiones de tipo administrativo para agilizar la gestión.

"No se han contratado más funcionarios"

No obstante, en declaraciones a Sputnik la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha confirmado que la situación de la Seguridad Social se agrava día a día ante el incremento de expedientes de Ingreso Mínimo Vital (que ya llegan al millón) y la falta de personal para sacar adelante el volumen desorbitado de prestaciones y la demanda de información por parte de los ciudadanos, "desesperados por las dificultades para obtener una cita previa". Además, afirman, que la contratación de 1.000 interinos autorizada por Hacienda hace tres semanas aún no se ha hecho efectiva porque las bolsas de empleo están agotadas en la mayoría de las provincias. Por este motivo, según ha podido confirmar CSIF, la Seguridad Social se verá obligada a acudir a los Servicios Públicos de Empleo para reclutar personal procedente de listas del paro. Todo ello retrasará aún más el refuerzo de la plantilla.

CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado , incluyendo el diseño urgente de. En este sentido, el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones confirmó en una reunión conjunta con CCOO y UGT que se ha realizado un estudio de las plantillas y ya se han trasladado las necesidades a Función Pública.

"En las próximas semanas y meses se verá una rápida aceleración en la gestión de esta prestación", dijo Arroyo. Mientras tanto, el Ejecutivo hace un llamado a la paciencia asegurando que se han mejorado los servicios de asistencia técnica para atención telefónica, las líneas de atención gratuita sin coste para el ciudadano y los mecanismos de intervención automática. Sin embargo, la ciudadanía ya está cansada y pide más compromiso con la población. "Me gustaría decirle a Escrivá que dentro de la situación que estamos viviendo, no puede ser que un trámite administrativo como este, nadie sea capaz de decirte cómo está", dice Elena. "Mi sensación es que estoy en el limbo sin saber si han recibido mi solicitud, si voy a cobrar o cuando. Me siento desamparada", concluye.