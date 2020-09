Madrid no acatará las medidas del Gobierno contra el coronavirus

La Comunidad de Madrid considera que las medidas contra el coronavirus impulsadas por el Gobierno central en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no tienen validez jurídica y asegura que no está obligada a acatarlas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que algunas de las afirmaciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, son "falsas". "Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso", ha sentenciado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero en una rueda de prensa.

"Es un documento que no ha sido aprobado por consenso y por lo tanto jurídicamente no es válido", aseguró Escudero, que considera que "el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus".

Previamente, en otra comparecencia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que su departamento publicará en el BOE en "los próximos días" una orden con la decisión colegiada del Consejo Interterritorial de Salud para aplicar restricciones en diez municipios de Madrid.

El Gobierno de España reunió este miércoles a las distintas regiones del país en un consejo interterritorial centrado en acordar una serie de criterios comunes sobre cómo actuar contra el coronavirus en ciudades con más de 100.000 habitantes.

Estas guías de actuación tienen como medida más destacada la aplicación de restricciones a la movilidad en aquellas ciudades o municipios que superen una incidencia de 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Actualmente Madrid aplica este tipo de restricciones en áreas con una incidencia cercana a los 1.000 casos, haciendo que algo más de un millón de personas solo puedan abandonar el área en que residen para trabajar o por motivos de fuerza mayor, pero sin estar confinadas en casa.

En caso de aplicarse los nuevos criterios, tantocomo otros nueve municipios de la región capitalina tendrían que ser sometidos a

De las 19 comunidades y ciudades autónomas reunidas, un total de 13 votaron a favor de las medidas del Gobierno, una se abstuvo y otras cinco (Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia) votaron en contra.

A excepción de Cataluña, todos los territorios que votaron en contra están gobernados por el conservador Partido Popular, que ostenta las responsabilidades de Gobierno en Madrid.

En opinión del Gobierno, pese a no haber unanimidad, el hecho de que el 70% del consejo interterritorial respaldara las medidas da luz verde a su implementación formal, a la que según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se procederá en las próximas horas.

En una comparecencia de prensa, Illa aseguró que las medidas se aprobaron por una "decisión colegiada" y que eso implica que "tienen que hacerse efectivas".

Tras ser preguntado sobre un posible rechazo de Madrid a las mismas, el ministro aseguró que "no contempla ese escenario".

Sin embargo, un par de horas después Madrid anunció su rechazo, declarándose en rebeldía ante el Gobierno de España.

"La urgencia de cerrar Madrid sin apoyo de decisiones técnicas van en contra del sentir de los madrileños", dijo Escudero, que pidió al Gobierno central "dejar de luchar contra Madrid" para empezar a luchar "contra el coronavirus".

El rechazo de Madrid a las medidas del Gobierno central sumen a la región en la incertidumbre y anticipan una posible batalla legal entre las administraciones de imprevisibles consecuencias tanto a nivel político como social.

En su comparecencia, además de rechazar las medidas, Escudero volvió a negar que la pandemia esté fuera de control en Madrid, tal y como afirma el Gobierno central.

España es el país con más positivos del continente, acumulando un total de 758.172 diagnósticos positivos y 31.614 fallecidos.

En su interior, los datos dejan claro que el territorio con más afectación es Madrid, con una incidencia de 735 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, muy por encima de la media nacional, situada en 284. Del mismo modo, Madrid encabeza la ocupación de camas de hospital y unidades UCI.

Sin embargo, desde la administración regional creen que las medidas adoptadas desde hace dos semanas son suficientes y que empiezan a dar resultados, por lo que siguen rechazando el cierre de la capital, que a su modo de ver supondría un desastre económico.