"¡A parar la fábrica!": trabajadores de Acciona bloquean la planta de Nissan en Barcelona | Vídeo

Cerca de 300 empleados se manifestaron durante la madrugada del lunes 28 de septiembre ocupando la planta automovilística durante tres horas seguidas para pedir "solidaridad" ante esta difícil situación. La protesta se ha producido tres días después del final sin acuerdo de las negociaciones entre Nissan y Acciona, principal subcontrata de Nissan.

"Desde el comité de empresa tenemos claro que esto no puede acabar de esta manera y lo que hasta ahora era un conflicto laboral se va a convertir en un conflicto social y en una guerra abierta contra Nissan y contra Acciona", explica el comité de empresa de Acciona en un comunicado.

También han recalcado que hasta que no haya una solución al conflicto "", espetan los trabajadores de Acciona en la planta de Nissan de Barcelona. Fuentes sindicales de Acciona informaron a la Agencia Efe de que la protesta se desarrolló sin ningún incidente y que durante la tarde del 28 de septiembre se reunirán los sindicatos de esta empresa para, en coordinación con los sindicatos de Nissan. "¡El lunes todos y todas a parar la fábrica! Si no hay soluciones, no hay producciones. No al terrorismo empresarial", concluye el escrito.

A la concentración de los empleados y representantes sindicales de Acciona se han sumado también miembros del comité de empresa de Nissan, y durante la misma se ha celebrado una pequeña asamblea en la que se ha explicado la situación en que se encuentran los trabajadores afectados por el ERE. Algunos de los trabajadores presentes han hecho público vídeos e imágenes durante el bloqueo de la planta:

Aquesta matinada piquet de treballadores d'Acciona, principal subcontrata, a les portes de la factoría de Nissan.

No al ERE, reindustrialització ja! pic.twitter.com/i4FuwPHvIY — Acció Social CGT (@AccioSocialCGT) September 28, 2020

Hoy en las puertas de @Nissan para seguir reclamado nuestros puestos de trabajo, pedimos a las administraciones que se impliquen y que exijan a @Acciona qué responsabilidad para las 500 familias @QuimTorraiPla @AdaColau @govern @sanchezcastejon @PabloIglesias pic.twitter.com/pOELISpOXk — Acciona CCOO (@accionaccoo) September 28, 2020

La dirección de Nissan Motor Ibérica afirmó el sábado que Acciona, como empresa subcontratada, rechazó la propuesta de suscribir un nuevo contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, acabando así sin acuerdo el periodo de consultas por el ERE de Acciona.

"Lamentando mucho la decisión de Acciona,de los servicios que hasta el 10 de agosto de 2020 nos prestaba Acciona", aseguró Nissan, después de lo cual los trabajadores de la subcontratada avisaron que continuarán con las protestas y "manteniendo la presión" durante los próximos 15 días, que es el plazo que tiene Acciona para comunicar la decisión antes de judicializar el conflicto.