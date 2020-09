Una empresa de la familia Franco pretende desahuciar a un anciano de 85 años con cáncer terminal

La empresa Spring Valley Investment SL, propiedad de la familia Franco, busca desahuciar a Paco, un anciano de 85 años que tiene cáncer terminal y que no tiene ningún otro lugar en donde vivir.

Morir en paz en su casa es el único deseo de Paco, un anciano que lleva 40 años viviendo en un pequeño apartamento en la calle Olmo 35, en el barrio Lavapiés de Madrid. Pero un juez decidió lo contrario y ordenó que el 23 de septiembre, a las 11:45 de la mañana, Paco debía ser desahuciado.

"Paco está muy mal. Está enfermo, tiene un cáncer terminal y lo que quiere es terminar sus días en su casa. Esto es algo lógico para cualquier persona y más si sabes que te vas a morir. Paco es muy mayor, y últimamente entre la enfermedad que tiene y la incertidumbre que le produce todo esto, se le ha hecho muy duro todo, porque para él es como estar viviendo con la espada de Damocles encima, sabiendo que en cualquier momento te van a echar de tu casa", explica a Sputnik Fernando Barbera, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid.

Todo comenzó en el año 2018 cuando la empresa Spring Valley Investment SL, propiedad de la familia Franco, compró el edificio.

"Es una sociedad que se creó ex profeso para la compra de ese edificio. No existía, se creó para comprar el edificio y no tiene actividad económica ni ningún otro bien., que es una estadounidense de origen asiático que aterrizó en España poco antes de la compra del edificio para casarse con el bisnieto de Franco", indica Barbera.

De las tres viviendas habilitadas que tiene ese edificio, Paco es el último que le falta a la familia Franco por desalojar. A él ya lo sacaron del bar que arrendó durante décadas en la parte baja de ese mismo inmueble.

No nos entra en la cabeza la crueldad de la familia Franco y lo que quiere hacer con Paco y Jackie.



Paco necesita nuestra ayuda. Merece nuestra ayuda.



No nos entra en la cabeza la crueldad de la familia Franco y lo que quiere hacer con Paco y Jackie.

Paco necesita nuestra ayuda. Merece nuestra ayuda.

Por eso, el miércoles estaremos en la puerta de #Olmo35SeQueda, para rodearlo y cercar a la especulación y a la Familia Franco.

​"A partir de ese momento han intentado que Paco se vaya con extorsiones, amenazas, sobornos. Deducimos que lo que quieren hacer son pisos turísticos. Ahora lo tienen un poco difícil, pero el plan original era hacer viviendas de uso turístico. Si no lo consiguen, entendemos que cuando lo terminen de reformar, alquilarán esos pisos, pero a precios mucho más altos de lo que está pagando Paco, que es un poco la tendencia que tiene este barrio ahora", detalla Barbera.

"Franco sigue haciendo daño"

Barbera lamenta que el juez que instruye el caso no cumpla las medidas tomadas en el Real Decreto 11/2020 que prohíbe los desahucios en casos de vulnerabilidad.

"Franco sigue haciendo daño al pueblo español porque todo este patrimonio inmobiliario de su familia recordemos que son robos, son expolios. Durante la dictadura, este señor se enriqueció, cogió lo que quería. Estos son los coletazos. Nos parece fuera de lógica, sentido común, de moralidad y de justicia que Paco tenga que irse a la calle para que la familia Franco, que tiene millones de euros en propiedades inmobiliarias, recupere un piso de 50 metros cuadrados. Esto no es avaricia, es lo siguiente. De verdad que es una situación muy sangrante.que no deberíamos estar presenciando en el 2020 en un país desarrollado y democrático. Es desolador", resalta indignado Barbera.

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas explica que se ha intentado frenar el desahucio de Paco de diversas maneras. En febrero de 2020 se logró frenar el desalojo con un recurso ante los juzgados. Cinco meses después se consiguió que la Justicia pidiera a los servicios sociales ubicar a Paco en una residencia de paliativos. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento de Madrid no cumplió y, aún así, se ordenó el desalojo.

"El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en el barrio tienen dos centenares de viviendas públicas, que están vacías, reformadas, preparadas para ocupar, pero se mantienen vacías. Eso al margen que pudieran comprar estos edificios, igual que lo hacen los fondos de inversión, por un precio reducidísimo, también lo pudiera comprar el Ayuntamiento para dejar que los vecinos se quedasen en sus casas", denuncia Barbera.

Desde el Sindicato de Inquilinos interpelan al Gobierno central para "que vele por el cumplimiento de sus propios decretos frente al poder judicial e instituciones locales y autonómicas" y cumpla con los tratados internacionales y leyes nacionales que establecen que la vivienda es un derecho de todos los ciudadanos. Repudian que "conexiones entre élites judiciales y económicas" dejen sin vivienda a personas en medio de circunstancias tan difíciles como las actuales. Aún así, aseguran que no se rendirán y que no permitirán que Paco se quede en la calle solo y enfrentando un cáncer terminal.

"No queda otra que hacer algo muy simple y rudimentario que es rodear el edificio y poner nuestros cuerpos entre la policía y Paco, para que no se pueda ejecutar el desahucio. No nos queda de otra. Hemos agotado todos los recursos legales. Así que no nos queda de otra que pararnos frente a la puerta de Paco e intentar evitar que se produzca el desahucio. Desde luego será sin violencia, pero pondremos nuestros cuerpos para evitarlo", asegura Barbera.

Mientras tanto, Paco se mantiene en su casa, cuidado por su amiga Jackie, quien también se quedará en la calle si se ejecuta el desahucio, tratando de comprender, como lo dijo una vez, "cómo hay personas con el corazón de madera" que son capaces de lo que sea por acumular dinero.