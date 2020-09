Ouigo, la nueva competidora de Renfe llega a España con billetes desde 1 euro

Con todos los problemas que he tenido con Renfe solo me queda por decir...



Hasta pronto Renfe,

Hola #Ouigo



... y si además puedo viajar más a menudo para ver a mi familia, no me lo pienso!!



2021 será el año de todos y si ya tuviéramos una vacuna para la #Covid_19 💣 pic.twitter.com/rL5r00W0m7