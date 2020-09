The Jet House: la primera mansión de 'TikTokers' británicos aterriza en España

La idea surgió a mediados de julio de 2020 cuando Nick (uno de los inquilinos y el artífice del proyecto) y Charlie (actualmente su socio comercial), se encontraban debatiendo sobre la idea de crear este concepto. La idea era construir un entorno colaborativo, creativo y positivo donde los creadores de contenido de TikTok pudieran trabajar juntos para, por un lado, hacer crecer sus marcas personales, y por otro, colaborar en proyectos grupales para generar ingresos haciendo lo que les gusta.

"España es un país muy cosmopolita. ¡Es tan acogedor para personas de diferentes culturas y formas de vida!... Nos encanta la gente y el clima. España promueve la positividad de forma constante", asegura el joven.

"Nick era un buen amigo mío y se acercó a mí (Ben) en los primeros días del proceso de la idea. Me invitó al proyecto para ayudar en las operaciones comerciales, así como para ayudar en temas como finanzas y elementos internos". Sin imaginarlo, nació el primer proyecto colaborativo de TikTokers en España., confiesa Ben. Además, algunos de ellos ya habían vivido en el país con anterioridad. Ben creció y estudió en Mallorca y allí fue donde conoció a Nick.

Actualmente hay 10 personas viviendo en la propiedad: Ben, que es actor de televisión, Charlie el Mago (@charliedavismagic), Nick el bromista (@repnickTV) junto con su prometida Maddie (@ maddiedavis.x) y otras compañeras como Olivia (@olivianduffin), James (@itsjamesessex), Ahboy ( @itsahboi) y el editor Matty (@mattydeaks_). También conviven con dos miembros más de los que aún no se han revelado sus nombres. Entre todos, poseen más de nueve millones de seguidores.

© Foto : Cortesía de The Jet House The Jet House permanecerá en Jávea de momento ocho meses

Para seleccionar a los compañeros de piso tuvieron que realizar una especie de casting y elegir entre más de 200 interesados. "Elegimos entre audiciones públicas y conexiones a puerta cerrada dentro de la burbuja de las redes sociales", confiesa el británico, "pensamos con mucho cuidado al elegir a nuestros miembros, teniendo muchas cosas en cuenta. Si alguien ha sido elegido, ha sido elegido por una razón".

Actualmente hay sitio para una persona más, pero preferiblemente que no sea español. "Nuestra audiencia se basa principalmente en el Reino Unido. No tenemos objeciones a los creadores de diferentes regiones, pero creemos creemos que no sería beneficioso para ambas partes".

"Buscamos personas trabajadoras que estén dispuestas a ir más allá para colaborar y hacer crecer sus propias marcas personales. La amabilidad y la creatividad son rasgos clave de la personalidad de nuestros miembros", explica Ben.

TikTok desde hace un tiempo está revolucionando el mundo de las redes sociales. Actualmente es la aplicación que más crece entre los jóvenes y su época de esplendor se vivió durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, cuando la mayoría de personas buscaban un plan alternativo para pasar el tiempo sin salir de sus casas. Por ello, no es casualidad que hayan elegido esta red social para echar rienda suelta a la imaginación: "TikTok es muy fácil de usar. Es una de las plataformas más grandes de la actualidad con un alcance orgánico inmejorable", asegura Ben, uno de sus inquilinos.

© Foto : Cortesía de The Jet House Los Tiktokers británicos en su casa de Jávea (España)

Los miembros de The Jet House han convertido una forma de entretenimiento en un solvente negocio. A través de ella buscan generar el total de sus ingresos: "Este es nuestro trabajo a tiempo completo. Trabajamos con marcas y compañías de música para promocionar productos y vender nuestra propia mercancía a los fans. TikTok en sí también nos paga por vista debido a su nuevo fondo de creadores de TikTok".

Vivirán en la casa, ubicada en Jávea, por un mínimo de ocho meses y de momento no tienen planes de regresar a Reino Unido, pero tal y como asegura Ben, "todo depende de dónde se encuentre el futuro del proyecto".

"¡Esperamos construir la casa de creación de contenido más grande de toda Europa antes de extenderla para que sea la más grande del mundo!", concluye.