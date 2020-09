Nace la sociedad sportiva Sabrina Salerno, la delantera del fútbol aficionado

"Antes de que Sabrina nos respondiera éramos 7, ahora podríamos fichar hasta a cualquiera", creador del equipo de fútbol 7 SS Sabrina Salerno

Enfundada en una cazadora de cuero, cortísimos vaqueros recortados y un escote que hizo saltar las pupilas de miles de espectadores, la cantante Sabrina Salerno se convirtió en un mito erótico de los ochenta en España. Pop ligero, sintetizadores y un ritmo muy bailable llevó a la estrella italiana con Sexy Girl, y con el hit Boys (summertime love) a inundar las radios, pero sobre todo, las televisiones.

A sus estribillos acompañó con un vaivén de caderas y pechos que conmocionó a todo el país en su aparición en la Gala de Nochevieja de 1987, "¿habéis visto?, se le salían las tetas cantando!", clamaban al día siguiente la audiencia impactada.

Aquella frescura y aquel embelesamiento marcaron la infancia de muchos jóvenes. "Era 1987, la edad a la que empezábamos a jugar a fútbol y también cuando empezabas a tener cierta independencia y camaradería con tus amigos, salías a la calle sin padres y eran tus primeros pasos como individuo", nos cuenta Antonio Agredano, creador de la Società Sportiva Sabrina Salerno, "en ese contexto vimos aparecer a Sabrina en la tele y fue el despertar de muchas sensaciones, ahí se conforma mucho de la personalidad, así que es también un canto a la nostalgia".

Y ese canto a la nostalgia, pasa por el mero hecho de jugar con unos amigos. La Societá Sportiva Sabrina Salerno es un club de Fútbol 7 que acaba de federarse en Sevilla con el lema 'Gloria y Desorden'. Su idea ha causado un enorme revuelo, sobre todo, desde que la propia diva italiana ha agradecido el gesto y les ha bendecido en Twitter, "Estoy feliz con este sentido y sincero homenaje, que llega desde uno de los países que primero me dio una gran fama: ¡España!".

También a través de su cuenta de Instagram, en un vídeo agradecía esta iniciativa a "estos chavales de treinta años que han tenido la idea de crear este equipo de fútbol 7 a mi nombre. Me parece una idea preciosa y divertida".

"Pues la verdad es que no nos ha sorprendido. En el equipo somos todos unos auténticos seguidores del Calcio y de la cultura italiana. Uno de nosotros es analista de fútbol italiano en redes. Sabíamos que no es una estrella lejana, sino un personaje cercano y carismático", relata Agredano excitado y un poco intimidado por el revuelo que su iniciativa ha ocasionado.

Todo el proyecto nació este verano cuando un grupo de amigos se reunían a jugar a Fútbol 7. Son unos treintañeros, algunos rondando la cuarentena, "el cuerpo ya no nos da para jugar a fútbol 11", aunque a lo que no renuncian, es al clásico tercer tiempo en algún bar cercano para tomar unas cervezas y comentar el partido y la semana entre colegas. "Las pachangas son esenciales y apasionantes, es algo que uno no debería abandonar con la edad, aunque a esta edad, nuestra mayor victoria es no salir lesionados", comenta entre bromas.

Uno de los secretos del éxito de la SS Sabrina Salerno ha sido su estética. Sergio Cortina, miembro del equipo, diseñó un logo con personalidad, contactaron —como no— con una marca italiana para los uniformes. De hecho, la equipación es un guiño a la del Atalanta, equipo de Bérgamo, que se inspira en su escudo en una heroína griega, "nos preguntamos por nuestra heroína actual, y era Sabrina, una mujer que se mantiene con los años en la música y en el cine".

Desde que Sabrina les correspondió en redes sociales, el equipo no ha parado de conceder entrevistas para prensa y televisiones. El revuelo es enorme, incluso en Italia, "para nosotros, básicamente esto es algo divertido, y espero que signifique lo mismo para todo el mundo en un contexto como el que estamos pasando", reflexiona Antonio Agredano.

"Confío en que con esta anécdota ofrezcamos una burbuja de felicidad y entusiasmo".

Es la misma burbujita de emoción que sienten todos los aficionados al deporte, los amigos de las pachangas, una vez a la semana. Ese día en el que escapan de sus rutinas para ensoñar con jugar en la élite mientras una diva como Sabrina anima desde la grada.

En cualquier caso, los aficionados al balompié sevillano expresan mucho arte a propósito del fútbol. La capital de Andalucía es una de las ciudades con más pasión futbolera contante y sonante del mundo. Merced al Sevilla Fútbol Club y al Real Betis Balompié, hay más de 90.000 socios, en proporción, la ciudad se equipara en espíritu futbolero a Madrid, Lisboa, Milán, Mánchester o Buenos Aires.

Y eso se nota en el deporte base. Hasta que la pandemia ha vaciado los campos de fútbol, los deportistas federados superaban en los Juegos Municipales (de todas las disciplinas) los 37.000 inscritos en cifras de 2018. Y en esta afición hay mucho de pachanga y de cachondeito sevillano. Igual que el SS Sabrina Salerno, el año pasado nacía el Malakito de Memphis FC, otro nuevo club que no ha tirado de ilustra heráldica ni heroicos antepasados para buscar su nombre.

Luis, uno de los fundadores del Malakito de Menphis nos explica que decidieron el nombre entre risas y cervezas tras un partido con lluvia en diciembre, "lo importante es hacer deporte y reunirse con los amigos, al menos una vez en semana, y si desde el nombre del equipo ya marcas que el ambiente es de complicidad, mejor". Al fin y al cabo, el espíritu de los clúbes aficionados es el de volver a ilusionarse jugando como niños, pero compitiendo como adultos, es decir, mantener el espíritu del "Boys Boys…" de Sabrina.