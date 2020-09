Roban la colección otoño-invierno de Ágatha Ruiz de la Prada

El lunes 14 de septiembre la colección otoño-invierno de Ágatha Ruiz de la Prada tenía que haber llegado a su tienda de la madrileña calle de Serrano. Venía desde Portugal, país en el que se había confeccionado. Sin embargo, las prendas no alcanzaron su destino en la capital española.

La respuesta la recibió la diseñadora vía teléfono:. "Esta mañana teníamos que entregar a las 10 la colección en la tienda, en Serrano 27, y nos ha llamado un señor portugués transportista, llorando, a esa hora, que le habían robado la furgoneta y toda la mercancía", ha relatado Ruiz de la Prada.

El robo se habría producido entre las 4:30 y las 9:20 de la mañana. No obstante, todavía faltan cuestiones por resolver y la modista ha confesado que hay detalles que no tienen sentido. Incluso, ha considerado que esto podría ser el resultado de un acto planeado. "Ya me está empezando a descuadrar un poco la historia, pero bueno".

"Creo que es así porque cómo es posible que carguen el domingo, que haya salido de Portugal un lunes... nos tenemos que enterar un poco de todo, pero, en fin, peores cosas han pasado este año", ha explicado.

Según ha relatado la diseñadora no es tanto el valor económico, como el hecho de haber perdido el 80% de la colección. El restante viajaba en otra furgoneta, lista para servir al Corte Inglés. Esa parte no ha sido sustraída y ha conseguido llegar al lugar de entrega sin ningún problema.

A través de sus redes sociales, Ruiz de la Prada ha querido hacer un llamamiento para que. "Estoy desolada. Si a alguien se la ofrecen para vender por favor póngase en contacto con la marca. Comparte este post/stories y ayúdanos a recuperarla!", ha escrito la diseñadora.

Semana de emociones fuertes para Ruiz de la Prada. Tras triunfar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con su habitual fiesta de color sobre la pasarela, la modista hacía una confesión inesperada. En el plató de La Hora de TVE, la madrileña reconocía tener una hermana secreta. Se trataría de una hija de su padre que nunca reconoció. Ella sabe quién es, pero dice no tener ninguna relación con ella.