Una pantera negra anda suelta cerca de un pueblo de Granada

La localidad granadina de Ventas de Huelma convive con una noticia tan sorprendente como inquietante. Una pantera negra acecha desde hace días. Varios vecinos y Protección Civil han visto al felino. El Ayuntamiento pide no salir al campo y extremar las precauciones mientras un operativo del SEPRONA busca al gran felino.

Los 600 vecinos de la pequeña localidad de Ventas de Huelma se acostumbran al ir y venir de coches de la Guardia Civil y al zumbido del helicóptero de los agentes. Este pequeño pueblo del Poniente Granadino está viviendo alterado desde que el sábado 12 de septiembre, el Ayuntamiento confirmara los rumores: hay un extraño visitante que ronda la localidad. Tiene un rabo largo, enormes zarpas y una mirada penetrante con la que nadie querría cruzarse, se trata de una pantera negra.

"Hemos pasado de la incredulidad a la resignación, al principio pensamos que era una broma, pero a medida que llegan los avisos y testimonios de vecinos, y cuando hemos visto el despliegue del SEPRONA, nos hemos convencido de la que pantera puede estar cerca", explica a Sputnik el Teniente Alcalde de Ventas de Huelma, Guillermo Rivera. Ahora, también la localidad aledaña de Escúzar se ha puesto en alerta.

Desde el Ayuntamiento revelan que ha habido al menos 3 avistamientos de la pantera, "el del sábado muy cerca del núcleo urbano, a solo unos 100 metros", cuenta Rivera, "somos una zona tranquila, estamos rodeados de campo y sierra, el otro núcleo urbano más cercano está a 6 kilómetros". Todo parece indicar que la pantera lleva tiempo beneficiándose de la tranquilidad y el vacío de los meses de confinamiento. "Ahora tenemos testimonios de que la pantera fue vista cerca de Alhama [a unos 16 km] hace 5 meses".

En la televisión autonómica, Álvaro, un vecino de Ventas de Huelma explica cómo se topó con la pantera. Iba paseando por el campo con su mujer y su perro cuando vio lo que creía era un perro a lo lejos, "mi mujer miró por los prismáticos y me dijo, ¡eso no es un perro, es una pantera!".

"¡Esto es lo único que nos faltaba, el confinamiento, los rebrotes y ahora tenemos una pantera negra rondándonos!", cuenta otro vecino. Custodio regenta el restaurante que está a solo unos metros de donde fue avistada la pantera. La noche del domingo vio como las mesas de su local estaban mucho más vacías.

"La gente se lo toma en serio, la pantera la ha visto Protección Civil y hay huellas de un animal enorme. No es ninguna broma, y yo tengo los cubos de basura en la parte de afuera. No estamos nada tranquilos".

Fue en la tarde noche del domingo 13 de septiembre cuando un miembro de Protección Civil desplegado por la zona para el rastreo del animal en los alrededores de la localidad aseguró haber visto al gran felino. El ayuntamiento señala que se trata de una "animal con una gran movilidad y puede ir cambiando de lugar constantemente. Por eso pedimos que no se baje la guardia y sigamos alerta, en caso de ver al animal, llamar al 112".

Desde el Seprona explican a Sputnik que este tipo de dispositivos no es nada habitual, y mantienen cautela, ni siquiera se atreven a confirmar que exista el animal, a pesar de los diversos testimonios. El lunes han vuelto, por segundo día consecutivo, a iniciar batidas.

Por el momento, la Guardia Civil, en coordinación con la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada van a mantener el operativo desplegado, durante el día, buscan huellas e indicios porque dan por hecho que la pantera se mueve en horario nocturno.

"A pesar del escepticismo y la incredulidad de muchos, tenemos que funcionar en base a la posibilidad de que el animal está acechando la localidad", nos dice Guillermo Rivera, desde el Ayuntamiento, "es una cuestión de responsabilidad adoptar todas las medidas de precaución, por eso vamos a seguir emitiendo bandos y espero que los vecinos tengan cautela y eviten paseos por zonas de campo al atardecer".

Hay que recordar que hace 7 años, en Berja (Almería) hubo un enorme revuelo por el avistamiento de otra pantera que finalmente no fue hallada y tres años después, la Guardia Civil si incautó a otro gran felino en una nave industrial en Arboleas, también en Almería.

Si se confirma la presencia del felino, de una pantera negra que nos evoca a la Baguira del Libro de la Selva, el Poniente granadino contaría con una especie que es uno de los grandes depredadores de las selvas tropicales de América Latina o del sureste asiático. Un especie de macho adulto puede medir 1,20 metros de altura y entre 1,20 y 1,80 metros de largo, incluyendo la cola . Las panteras se caracterizan por un agudo desarrollo de la vista, lo que les permite ser unas excelentes cazadoras nocturnas, siendo el sigilo su principal característica.

En su dieta, aparecen desde venados hasta aves, así que no es de extrañar que los granjeros de Ventas de Huelma estén echando las cuentas de cuántas gallinas tienen sueltas en el corral, aunque por el momento, nadie echa en falta ningún animal.

Por lo pronto, tanto en Ventas de Huelma como en Escúzar, los vecinos deben extremar precauciones y no salir al campo. Y si trabajan en huertas o arboledas, intentar trasladarse en vehículos para evitar encontronazos con un depredador salvaje. Después de todo, no olviden que este 2020 no depara en sobresaltos, por muy exóticos e inesperados que sean.