AchoValley: ¿será Murcia el Silicon Valley español?

Murcia, región española de 1,5 millones, aparece escorada en el mapa. Arrinconada en el sureste entre tres provincias de gran tamaño. Últimamente, además, es pasto de chistes. La imagen de "la huerta de Europa" ha mutado en "el nuevo Lepe" o "la nueva Granada", por su capacidad de reírse de sí mismos o por su escena musical indie. Ahora, el objetivo es otro: implantar un nicho de empresas autóctonas. Con el nombre de AchoValley (tomando la expresión coloquial "acho" y haciendo gala de ese mencionado sentido del humor), una iniciativa que trata de fomentar la colaboración entre emprendedores y aspirar a ser el Silicon Valley ibérico.

"Los actores están, pero faltan los procesos", sintetiza Raúl García Serapio, socio fundador de la compañía Neuromobile y el primero en usar la denominación AchoValley. "No sabía que ya la había escrito en 2011, pero la idea era la misma: veía cómo evolucionaba el ecosistema emprendedor y el potencial de la provincia, pero faltaba un punto de encuentro", recuerda este murciano de 46 años. Necesitaban esa. "De repente, nos juntábamos en el País Vasco personas de aquí con proyectos interesantes que no nos conocíamos de antes, no estábamos conectados", apunta como germen de esta iniciativa que tiene como objetivo, entre otros, "fomentar el talento local".

Raúl García Serapio cree que a la provincia le pasaba como al resto del país: esa costumbre de mirar hacia fuera en lugar de hacia sí misma. "Puede que sea por culpa de nuestra cultura, que nos fijamos en lo que nos pillas más lejos. Yo, por ejemplo, vivo al lado del mar y no voy nunca", ilustra con sorna el responsable de una empresa de marketing tecnológico. "Esto pretende ser una argamasa, porque ya se dice eso de que 'primero son los hábitos, luego las herramientas' y no tenemos la idea de sustituir nada", advierte.

El primer tweet sin duda tiene que ser nuestra visión para que nace esta iniciativa. pic.twitter.com/f7sHF2ZyYP — AchoValley (@AchoValley) July 25, 2020

​Junto a otros seis empresarios de distintos ámbitos, AchoValley tiende la mano a start-up de la región para visibilizarlas o responder dudas. Uno de los que se unió a la iniciativa, por ejemplo, es Alfonso Tomás, cofundador de PcComponentes, una tienda online de reparación y venta de accesorios para ordenadores. Con una facturación millonaria, a esta plataforma de comercio digital se le apoda como "la Amazon española". Durante el estado de alarma subió sus pedidos hasta en un 300%. Y pretende ampliar su presencia física en otros dos países más. También está Fernando de Haro, director de OTIM, un observatorio de turismo que asesora a administraciones públicas y privadas.

"Estamos yendo poco a poco. Como pone en la web, 'olivica comía, huesesico al suelo'. Todo es altruista, sin ánimo de lucro, y no queremos acelerarnos", indica García Serapio, que cuenta cómo ya. "Empezamos a pensarlo en enero. La cena para vernos y darle un empujón iba a ser el 15 de marzo. Así que la pandemia lo ha retrasado, pero nos ayudó a definirlo. Lo terminamos en remoto", explica, convencido de que las piezas de este nuevo eje irán ensamblándose.

De hecho, son esas las "palancas" a las que aluden en su página. Las que tienen que ser "activadas". El terreno ya está abonado: en 2018, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de Murcia se situaba en un 4,8%. La media española era de un 6,1% en 2019, según el Informe Global Entrepreneurship Monitor 2019-2020. Aparte, en junio de este año el Instituto de Fomento seleccionó 23 propuestas de esta provincia entre las 65 elegidas para promover la investigación empresarial. Muchas de ellas están relacionadas con el I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) o con el CEEIM (Centro Europeo de Empresas e Innovación Murcia), una lanzadera de empresas. La Universidad Politécnica de Cartagena también ha sido otro de los embriones de este "ecosistema emprendedor".

Nace @achovalley iniciativa que persigue dinamizar el ecosistema emprendedor en la ⁦@regiondemurcia⁩ si queréis saber más no tenéis más que pinchar en el link y visualizar el podcast cero 👇👇👇 https://t.co/FN2htFHFf7 — Jaime Guitart 🖤🤍 (@jimmyguitartf) August 31, 2020

​Aún pesa una tasa de desempleo en torno al 16% a finales del segundo trimestre de 2020 (la media nacional se sitúa ligeramente por encima del 15%, según la Encuesta de Población Activa) y un Producto Interior Bruto (PIB) de 32,6 millones de euros, lo que la sitúa en la 12ª posición del país. La renta per cápita fue en 2019 de 21.853 euros, frente a los 26.440 de España. Sin embargo, los impulsores de AchoValley tienen previsto regar esta red de emprendedores con mentorías o generando contenido audiovisual.

"Hay empresas muy importantes que a nivel nacional casi no se conocen y tienen mucho peso en el extranjero", apunta Víctor García Montero. Cofundador de la aplicación GoFoodie, este murciano de 30 años considera que el networking es fundamental. "Hay que crearpara que se intercambie el know how y nos apoyemos unos a otros", comenta quien ha estado seis años en Madrid y forma parte de una plantilla con cinco empleados.

Víctor García duda de si quedarse en su ciudad natal, después de tener que frenar la actividad debido al coronavirus y a un accidente en el verano. "Estoy a favor del teletrabajo, y creo que hay que cambiar la mentalidad, pero también es bueno juntarse", esgrime. Quizás con AchoValley lo consiga. Porque, como subrayan en su perfil oficial, "detrás de un nombre gracioso hay gente muy seria. Misión: Situar a la Región de Murcia como referente tecnológico emprendedor en el panorama nacional". Aunque les disten miles de kilómetros con la bahía de San Francisco.