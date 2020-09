Ansu Fati protagoniza el sueño de una generación como el goleador más joven de España

El sueño de una noche de verano. La irrupción de un cometa. La inocente sonrisa de la primera vez. Todos son titulares para el estreno en la selección española de una de las nuevas estrellas del elenco futbolístico. Ansu Fati, con solo 17 años y 311 días, se convertía el 6 de septiembre en el goleador más prematuro en el siglo de historia de la selección española.

Su debut ante Alemania y su noche loca frente a Ucrania —a su golazo hay que añadir un penalti provocado, caños, chilenas y una continua sensación de peligro y fantasía— suponen una de las apariciones más esperanzadoras para el aficionado al fútbol, sobre todo en los españoles. Además, ofrece argumentos futbolísticos y de mero disfrute del juego en un verano abotargado por los culebrones millonarios y complejas cláusulas, con Lionel Messi y el Barcelona como atormentados protagonistas.

"No me sorprendió nada su debut, Ansu tiene muchísimo más talento y desparpajo en su interior del que ha demostrado hasta ahora con España y con su equipo, el Fútbol Club Barcelona", no es un comentario sobrado, es la opinión de un experto en la materia fútbol, y en la materia de la que está compuesto el joven Fati. Jose Luis Pérez Mena, director técnico de la Escuela de Fútbol Peloteros Sierra Sur de Sevilla, la cuna futbolística de Ansu.

© Foto : Cortesía de la Escuela de Fútbol Peloteros La Escuela de Fútbol Peloteros

La ascensión a los cielos

La ascensión de la nueva estrella futbolera empezó en Herrera. Ansu Fati se instaló allí cuando su familia se reunificó tras años de espera. Su padre, Bori Fati, era un vecino más de la localidad sevillana desde 2003. Allí había llegado desde Portugal para trabajar en las obras del AVE. El Ayuntamiento de Herrera facilitó una vivienda para la familia Fati en 2008.

"Pero lo cierto, es que Bori no era un inmigrante asiduo de los servicios sociales, todo el mundo lo conocía porque en todos lados estaba arrimando el hombro", explica otro de los testigos y responsables de esta historia de éxito, el exalcalde Custodio Moreno.

Tras años realizando todo tipo de trabajos, construcción, jardinería, chófer, Bori consiguió traer a su esposa e hijos de su país. "Han caído de pie en el pueblo desde el primer momento. Son sencillos, educados y muy trabajadores, Bori siempre ha vivido entre nosotros, así que fue solo cuestión de tiempo que surgiera un puesto más estable para traerse a los suyos", cuenta Moreno. La familia Fati había conseguido reunificarse tras una larga espera. Ansu tenía poco más de 7 años.

© Foto : Cortesía de la Escuela de Fútbol Peloteros El ID de Ansu Fati

El que fuera alcalde y, con el tiempo, gran amigo del padre de Ansu Fati, destaca la normalidad con la que la familia procedente de Guinea ha vivido todo este ascenso vertiginoso a la fama del fútbol. Los Peloteros le facilitó sus primeras botas a Ansu, que ni siquiera estaba acostumbrado a jugar con balones de verdad, "pero a pesar de todo, ellos son unas personas tan sencillas y normales que hacen que todo esto que les está pasando, parezca algo natural", reflexiona Moreno.

Lo mejor de su talento está por venir

El padre de Ansu ha trabajando en la planta de residuos de la localidad, y ha mantenido su trabajo incluso hasta el debut en Primera División con el Barça del joven Ansu. La carrera meteórica del delantero, tras tres cursos en Herrera y previo paso por las categorías inferiores del Sevilla FC, le llevó a recalar en la masía culé con 10 años. Ya en la ciudad condal, la familia se reunificó de nuevo. Tanto el hermano mayor, Braima, como el pequeño Miguelito, están bajo el paraguas futbolístico del Barcelona.

"Llevo 50 años dedicado al fútbol. Cuando le vi por primera vez, vi magia. Pero aún tiene mucho potencial dentro que no ha mostrado. Es una persona muy tímida. Él aún respeta los roles y pasa la pelota rápido a sus compañeros del Barcelona, a Messi o Griezmann", reflexiona Pérez Mena.

El que fuera uno de sus primeros entrenadores cree que Ansu puede ser más explosivo aún, aunque confiesa que vio al ariete más suelto en su partido con la selección por la confianza otorgada por el seleccionador Luis Enrique y la juventud del equipo.

"Yo echaba de menos que intentara su chilena, cuando jugaba con los jóvenes lo hacía continuamente, y ayer ya se destapó y se atrevió", ejemplifica. "Es puro peligro, siempre me recordó a la magia Michael Laudrup en la conducción y el pase, y además tiene cabeceo y tiro, es diferente".

Mena explica a Sputnik que Ansu siempre jugaba con categorías superiores para no aburrirse. Sin embargo, sus orígenes humildes, le llevaron a comportarse siempre con generosidad, "no dudaba en ceder goles a otros compañeros, esa humildad se le sigue notando hoy".

Por su parte, Custodio Moreno se sorprende de la cantidad de informaciones falsas que han surgido entorno a la vida de Fati y los suyos, ni vino en patera, ni fue acogido por el alcalde comunista de la localidad vecina de Marinaleda.

"Son unas personas sencillas que se han labrado su éxito. Nosotros los sentimos como del pueblo, como uno más. Ansu siempre vuelve, me visita cada vez, es su ritual", explica Moreno, quien asistió al padre, Bori Fati, en sus negociaciones con el FC Barcelona, "tiene talento y cabeza para seguir creciendo como lo está haciendo".

Historia negra y de éxito

Que el goleador más joven en hacer historia sea negro escuece en los sectores racistas y recalcitrantes de la sociedad. Las gradas, ahora silenciosas, han mostrado varios capítulos de racismo en España. A pesar de ello, el gol de Fati, es el gol de la integración.

"Tengo claro que él se siente tan español como el que más, su sueño siempre fue debutar con España", nos dice Moreno.

El fútbol, como industria y ensoñación global, reúne a deportistas de todo el mundo compitiendo por unos colores. Los nacionalismos e ismos son recurrentes, pero batidos cada vez con más frecuencia y con golazos como el de Ansu.

En España, Iñaki Williams, Samuel Etoo o previamente Marcos Senna, Donato o Engonga derribaron las puertas del estereotipo y el prejuicio racial.

El fútbol base, sirve por otro lado para neutralizar prejuicios desde que los deportistas son jóvenes. La cuna futbolera de Ansu es un vivo ejemplo de ello. Moreno y Pérez Mena son responsables de la creación de tejido deportivo enorme en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla. Antes del club Peloteros, no había deportistas federados, hoy las 18 localidades ligadas a la entidad cuentan con 3.400 niños y niñas afiliados. En 24 años, la Escuela ha aportado a más de 40 jugadores al fútbol profesional.

La Escuela de Fútbol Peloteros © Foto : Cortesía de la Escuela de Fútbol Peloteros

"Para todos, ahora Ansu es la cabecera y ejemplo, creo que a nadie le importa un comino que sea negro", dice Pérez Mena. Moreno destaca el valor del fútbol para alejar a los niños y niñas de malos hábitos. "Esta era una zona de pocos argumentos y en continua crisis, aposté por el deporte como una herramienta de integración social", a la vista está que no se equivocaron.

Herrera ya es, gracias al hijo del emigrante que trabaja en el basurero del pueblo, una localidad de Champions y sueños hechos realidad.