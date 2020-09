España suma 8.959 nuevos casos de coronavirus y 40 fallecidos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa la evolución del coronavirus en España.

Tal y como ha informado, España ha registrado 8.959 nuevos positivos por coronavirus y 40 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada del virus ya está en los 212 contagios por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces más que la que se registraba hace un mes.

Con estos nuevos datos, España acumula ya un total de 488.513 positivos por coronavirus y una factura acumulada de 29.234 fallecidos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, enmarcó el aumento de los contagios en una tendencia común de países del entorno, todo ello a pesar de que España se encuentra a la cabeza de casos en Europa. "En los países de nuestro entorno estamos empezando a ver una situación similar a la que estamos viendo en España desde hace unas semanas", dijo Simón, destacando el caso concreto de Francia, que reportó más de 7.000 nuevos casos el miércoles.

Pese al avance de la enfermedad en España, Fernando Simón valoró que "la carga asistencial en hospitales sigue contenida". Actualmente un 6% de las camas hospitalarias del país están ocupadas por pacientes con coronavirus, una cifra que en los territorios más afectados aumenta.

De acuerdo con Simón, el grupo de edad con más contagios ahora mismo es el que va de 20 a 49 años, mientras que el de los mayores de 65 es el menos afectado a nivel cuantitativo, aunque concentra la mayor parte de las nuevas hospitalizaciones y fallecimientos. "Las cifras distan mucho de ser lo que fue en marzo y abril", subrayó, insistiendo en el alto porcentaje de asintomáticos y la bajada en la edad media de contagios dibuja un panorama diferente a la situación de colapso de la primera ola de contagios.

Madrid centra la preocupación

En su comparecencia ante la prensa, Simón aseguró que “ahora Madrid es la comunidad autónoma que más nos tiene preocupar a todos".

En concreto, destacó que características como la alta densidad de población o la red de transporte público masificado de Madrid dificultan la lucha contra el virus.

No obstante, tras ser preguntado por la prensa, Simón se opuso a decretar un confinamiento perimetral de Madrid. "Madrid tiene otras alternativas que no son el confinamiento para actuar y si no me equivoco hoy o mañana va a comunicar algunas de ellas", señaló.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha recordado que también se está incrementando el esfuerzo en la realización de pruebas de diagnóstico, "nuestra capacidad de diagnóstico es mucho más fuerte de lo que era anteriormente", ha asegurado.

Del total de casos agregados al recuento, las autoridades precisan que 3.607 se diagnosticaron en las últimas 24 horas, mientras que el resto son casos de días previos pero que no fueron notificados hasta ahora. Madrid sigue siendo la región más afectada del país con 1.362 de esos contagios recientes, seguida de País Vasco con 564, Andalucía con 363, Canarias con 325 y Aragón con 230. Precisamente la disparidad de casos entre los territorios del país han llevado a las comunidades autónomas a implementar restricciones diferentes en función de su situación. En la Comunidad de Madrid se ha procedido al cierre de piscinas, y de los parques y jardines por la noche; mientras que en otros lugares como en Castilla y León se han tomado medidas más drásticas haciendo retroceder a la Fase 1 a las provincias de Salamanca y Valladolid. En Cantabria, la localidad de Santoña ha sido confinada durante dos semanas por el aumento de casos, que se han duplicado en las últimas 24 horas.