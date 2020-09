La rebelión de varios alcaldes andaluces por la incertidumbre de la vuelta a las aulas

En El Rubio (Sevilla) han invertido el presupuesto de fiestas y de la piscina municipal en más seguridad para las aulas comprando mamparas para todos los alumnos.

El curso escolar ya es una realidad, nadie quiere, por salud mental y económica, mantener a los niños y adolescentes en sus casas. El Gobierno de España ha defendido en todos los escenarios y formatos posibles que este año, el alumnado vuelve a las aulas con total seguridad. Pero después de todo, finalmente la ratio de alumnos por aula no ha bajado lo suficiente en el país para garantizar la distancia de seguridad.

Los consejeros de Educación españoles llevan meses lidiando con un inicio de curso que ha sido el elefante bajo la cama, al que nadie quería ver. De hecho, la única uniformidad de las 17 comunidades españolas es que son, en general, acusadas de improvisación en la gestión de la vuelta al cole. Las competencias autonómicas en educación afectan, sobre todo, a los institutos de secundaria. Respecto a los coles, los centros de infantil y primaria, son los ayuntamientos los que gestionan el espacio y el mantenimiento. Y es a esa escala más inmediata donde encontramos las acciones más significativas.

"Veíamos que se acercaba el curso y no nos llegaba ninguna solución desde las administraciones superiores. Los docentes nos pidieron ayuda porque la Junta de Andalucía les responsabiliza del cumplimiento del protocolo anti-COVID, pero no les daba medios", explica a Sputnik el alcalde de El Rubio (3.445 habitantes), Rafael de la Fe.

La localidad sevillana está en boca de todos desde que el equipo de gobierno decidió que el presupuesto de la piscina municipal y de fiestas municipales fuera dirigido a las necesidades educativas. El dinero se ha destinado a instalar mamparas que aíslan la mesa de cada alumno en el único CEIP de la localidad, que cuenta con 268 alumnos.

"No hemos inventado nada, pareciera que hemos reformulado la penicilina o la teoría de la relatividad, pero simplemente pensamos en los docentes y en las familias. El hecho de que esta medida tan sencilla sea noticia, en mi opinión, dice mucho de cómo estamos gestionando la educación. Síntoma de que algo va mal".

El malestar de la comunidad educativa y de las familias se deja sentir en Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) y sindicatos. Andalucía, donde gobierna una coalición de PP y Ciudadanos, representa el mayor reto educativo de España por volumen y deficiencias. Contiene a 1,8 millones de estudiantes, 127.422 docentes, más de 7.000 centros (según cifras del curso 2019/20) , y un índice de abandono escolar que ronda el 20%.

El consejero de Educación, el exentrenador de baloncesto Javier Imbroda, explica en cada acto que la Junta ha realizadoprofesionales, de ellos, 4.014 son docentes… a repartir en los más de 7.000 centros de la comunidad. No parece mucho, los docentes están que trinan y las AMPAS y familias tienen miedo. El sindicato mayoritario, el CSIC pide in extremis más presupuesto y contrataciones para que "puedan incrementarse las plantillas y se cuente con más efectivos que den lugar a desdobles en los centros educativos andaluces", explica la presidenta del sector de Educación, Elena García, que además alerta de que no hay garantías para cubrir las bajas que a buen seguro se producirán.

Centros escolares como el CEIP Joaquín Turina, de Sevilla, remitían el mismo 2 de septiembre una carta a los padres en la que confesaban la imposibilidad de crear un protocolo estable de seguridad ante "las nuevas y continuas instrucciones que a toda prisa nos están haciendo llegar y nos obligan a actualizarlo constantemente". Recordemos, el día 10 vuelven al cole los alumnos de primaria y el 15 los de secundaria en Andalucía.

Alcaldes como única respuesta

Pero dentro de la incertidumbre generalizada, la pequeña localidad de El Rubio es destello de optimismo. Tirando de inventiva, tratan de ofrecer más seguridad en las aulas. Las familias cuentan con una baza extra.

"Una mampara no es una vacuna, pero es mejor que nada, que es lo que teníamos hasta ahora", explica Elena, madre de dos niñas de 11 y 14 años. "Los niños son niños y necesitan ir al colegio, no podemos privarles de su niñez". Miembro del AMPA y Consejo Escolar, Elena llevaba semanas batallando por una vuelta más segura.

"En este proceso, hay quien se ha esforzado mucho por esta vuelta al cole, como el equipo directivo, que se ha quedado sin vacaciones para crear un protocolo de seguridad, pero hemos echado en falta soluciones más claras desde la Junta".

El CEIP Carmen Borrego de El Rubio cuenta ahora con una mampara para cada alumno, "además hemos elaborado un protocolo de seguridad que integra todas las medidas que propone el Ministerio", explica el director del colegio, Jose Luis Molina Navas. "Afrontamos el curso con la misma inquietud que toda la sociedad. Al menos, la colaboración del Ayuntamiento es una gran noticia para un centro como el nuestro". El alcalde de El Rubio ahonda, se trata de ayudar a las familias y a los docentes, "a ellos se les ha pasado la patata caliente de gestionar los protocolos de seguridad, pero a la vez están tan expuestos al peligro como un sanitario, las mamparas son solo una barrera más de seguridad, pero los alcaldes llegamos hasta donde nos permiten nuestras competencias".

Las mamparas son una solución extra en este colegio en el que, como en tantos otros, crear la distancia de seguridad es imposible. Las aulas tienen unos 42 metros cuadrados de media, en muchas, nos explican, la máxima distancia que se consigue es de 1,10 metros, ya que hay 4 grupos con más de 20 alumnos.

Instalación de mamparas en el CEIP Carmen Borrego © Foto : TV Muncipal El Rubio

Mamparas en el CEIP Carmen Borrego © Foto : Cprtesía del Ayuntamiento de El Rubio

Pupitres del CEIP Carmen Borrego © Foto : Cortesía del Ayuntamiento de El Rubio 1 / 3 © Foto : TV Muncipal El Rubio Instalación de mamparas en el CEIP Carmen Borrego

En Andalucía, son varios los Ayuntamientos los que se rebelan contra la zozobra del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Además de El Rubio, Alcalá de Guadaira y San Juan de Aznalfarache en Sevilla, Torremolinos en Málaga, Roquetas de Mar en Almería, son algunos ejemplos de búsqueda de nuevos espacios más seguros para la docencia.

"El municipalismo está para responder, los vecinos miran a los ojos al alcalde cada día, no podemos escondernos tras una rueda de prensa o un decreto ley, las soluciones tienen que ser más inmediatas y efectivas", reflexiona De la Fe, alcalde de El Rubio, un pequeño municipio donde quieren soluciones, no conflicto.

Otro caso es Cumbres de San Bartolomé, en Huelva, allí la alcaldesa propone reabrir las puertas de un colegio que se cerró hace tres años por falta de alumnado, con la esperanza de que la nueva instalación "pueda contribuir a descongestionar los centros de los pueblos aledaños y así reducir la ratio", explica la regidora, María Ángeles Carbajo. Es un ejemplo más de la lucha de los alcaldes contra la despoblación de las pequeñas localidades, ya que el consistorio ofrece también un cheque de 50 euros para los gastos habituales de vuelta al cole y un kit de seguridad con mascarillas e hidrogeles. Estas ayudas se suman al cheque bebé que el Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé ha puesto en marcha por valor de 1.200 euros con el objetivo de incrementar la natalidad.

"No entiendo cómo se politiza en temas como la educación, se están anteponiendo intereses partidistas a los generales", lamenta el regidor socialista. Esa misma reflexión, la comparten miles de padres y familias que en días, envían a sus hijos con mascarilla a las aulas, y con una venda en los ojos.