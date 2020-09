Ciudadanos traslada su "voluntad firme" de negociar los Presupuestos Generales con el Gobierno de España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recibido en La Moncloa a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dentro de su ronda de encuentros con los principales partidos de la oposición para abordar el repunte de la pandemia del coronavirus y buscar apoyos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, así como para renovar varios órganos institucionales.

Ciudadanos solo tiene diez escaños en el Congreso de los Diputados y Arrimadas ya había avanzado que acudía a la cita con su disposición a negociar los Presupuestos con el Gobierno, afrontando "esta negociación con responsabilidad, queriendo ser constructivos, pero siendo muy exigentes".

Tras algo más de dos horas de reunión, Arrimadas comenzaba sus declaraciones ante la prensa lamentando su "profunda preocupación" por la crisis sanitaria y la segunda oleada.

"Se llegó tarde y mal a esta pandemia pero estamos viendo, de nuevo, que las cifras de esta segunda ola siguen demostrando que seguimos haciendo las cosas mal. No estamos condenados a ver cómo España tiene los peores datos ni económicos ni sanitarios", lamenta Arrimadas.

La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que para su partido "no es fácil negociar con este Gobierno" pero que les seguirán "tendiendo la mano" como llevan haciendo desde marzo. "No consideramos que sean Presupuestos normales, son excepcionales y probablemente los más importantes de toda la democracia española", afirmaba Arrimadas. "Les anuncio que les he trasladado al Presidente mi voluntad firme y leal de sentarnos a negociar unos Presupuestos sensatos y moderados que incorporen la ayuda europea". Al mismo tiempo ha subrayado que hay que dejar de lado "las luchas partidistas" y centrarse en las soluciones, y que el Gobierno de España es el primero que debe asumir "esta tregua política".

Por la mañana, Sánchez se reunía con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, un encuentro que desde el Gobierno de España han calificado de "decepcionante" , después de que Casado reiterara de nuevo que los populares no van a mostrar su apoyo a los presupuestos "por falta de información de quién los está haciendo y con quién los quiere pactar".

El 3 de septiembre el presidente del Gobierno continuará con su ronda de reuniones, recibiendo al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y al portavoz del PNV, Aitor Esteban.