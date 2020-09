¿Equiparar a víctimas y presos de ETA? 'Patria' llega a las pantallas y el cartel de HBO incendia las redes

No habéis visto la serie.

No os habéis leído el libro.

Pero canceláis vuestra cuenta @HBO_ES porque os parece que el cartel de una serie de la que no tenéis ni idea de lo que va no os gusta.

España, país de cazurros. A leer más y a llorar menos. #PatriaHBO pic.twitter.com/JpP0noyCud