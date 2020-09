Septiembre impone nuevas restricciones en España por la expansión de COVID-19

Agosto se despide en España con cierto ajetreo postvacacional y unas restricciones que retornan a los meses duros de la pandemia de COVID-19. Con 16.269 casos durante el pasado fin de semana y 1.833 contagios en las últimas 24 horas, septiembre da el pistoletazo de salida a golpe de órdenes institucionales y preocupantes augurios. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha reconocido un aumento "importante" de resultados positivos y ha indicado que la situación no puede dejar a las autoridades "dormir tranquilas".

"Agradezco la preocupación", ha escrito después la dirigente del Partido Popular, "aprovecho para pedirle la reunión que no me ha concedido en 12 meses".

Simón, portavoz en la crisis epidemiológica, anunció hace semanas que la transmisión se podía reducir, pero en la última comparecencia ha mostrado inquietud y ha señalado a la Comunidad de Madrid. "Una, la Comunidad de Madrid, lo cual no quita para que otras comunidades tengan también otros incrementos en los últimos días, como Andalucía", ha señalado, provocando reacciones airadas en la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. "Este ensañamiento es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde", ha escrito en Twitter, aludiendo también a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Lejos de las meras desavenencias entre políticos, los datos han desencadenado una toma de medidas cautelares en distintos puntos de España. En Madrid, que encabeza el número de contagios, de muertes y de ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se ha adelantado el cierre de las piscinas y se cerrarán todos los parques y jardines por la noche, desde las diez a las seis de la mañana. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, expusieron la medida y anunciaron una "campaña de prevención" en la que voluntarios informarán a la ciudadanía sobre el correcto uso de la mascarilla y de las medidas de higiene para evitar contagios.

Ubicados por toda la ciudad, se intensificará en los puntos donde se registran más positivos. Además, tendrá más presencia policial en la calle persiguiendo el botellón. Según el edil, no son medidas "especialmente gravosas" sino "razonables" y buscan concienciar sobre la necesidad de parar la curva ascendente de contagios. "Apelamos a los ciudadanos,", ha matizado el regidor madrileño, admitiendo que es muy difícil controlar las más de 3.000 zonas verdes de la capital. Villacís, por su parte, ha mostrado su preocupación por el repunte en los contagios y ha dicho que perciben "una cierta relajación de la responsabilidad individual". "Si algo hemos aprendido es que hay que aprender de los errores. Retrasar las cosas no sirve de nada", ha zanjado.

​Castilla y León, comunidad situada al norte, llevará a cabo un movimiento más duro. La Junta ha tomado medidas "drásticas" y las provincias de Salamanca y Valladolid han vuelto a una especie de Fase 1 por sus 121 y 164 casos positivos en las últimas 24 horas. En los velatorios no podrán juntarse más de 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados, en los bares no se permitirá consumir dentro y en terraza habrá que respetar la distancia y sólo podrá haber mesas de seis personas, en actividades deportivas o de ocio se establece un aforo de 25 personas si es en interior y de 50 si es al aire libre. Las reuniones, tanto privadas como familiares, se limitan a 10 personas.

Además, han detallado el funcionamiento en las zonas comunes de hoteles o en bibliotecas y museos, con el tope de una decena de asistentes. La norma será efectiva este 2 de septiembre.

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, no ha descartado confinar ambas provincias si no se frenan los casos y ha declarado que es una responsabilidad de los ciudadanos. "Deben entender que quien incumple las normas pone en riesgo la salud y vida de todos y debe actuar en consecuencia, que no es llamar al enfrentamiento o enrarecer el clima", ha manifestado, aludiendo a la colaboración de las fuerzas de seguridad y apelando al compromiso particular.

​Por último, el Gobierno andaluz ha aprobado una orden para reducir el aforo en las celebraciones de bodas o similares. Será de 150 personas al aire libre y de 100 en espacios cerrados (como máximo). Aparte, no se podrá celebrar la tradicional barra libre y deberán estar todos en las mesas y hasta la una de la madrugada. El Ejecutivo también ha fijado que los eventos en espacios cerrados que congreguen a más de 200 personas o al aire libre para más de 300 personas (cine, festivales o eventos deportivos, por ejemplo), necesitarán una autorización de la autoridad sanitaria para realizarse.

Como colofón, el portavoz del ejecutivo, Elías Bendodo, ha instado a los ayuntamientos del litoral que cierren las playas entre las nueve y media de la noche y las siete de la mañana.

Volviendo a Madrid, Pedro Sánchez ha insistido en una entrevista con la cadena SER en que le preocupa "el estado de la salud pública y la epidemia" en la comunidad. El presidente de Gobierno ha enumerado las causas de esta difícil coyuntura y se ha prestado a ayudar. "Los motivos son claros: la movilidad, el ocio nocturno. Ha habido un relajamiento de la ciudadanía. Pero en la parte administrativa, los niveles de rastreo de algunas comunidades autónomas tienen que mejorar. Estamos poniendo en disposición de Madrid rastreadores, recursos económicos, esfuerzo de cogobernanza", ha explicado, asegurando que "la evolución es preocupante pero no tiene nada que ver con la situación de marzo".