España no dará baja laboral a los padres de niños en cuarentena preventiva

"Va a haber diferentes casuísticas dependiendo de la situación sanitaria", dijo la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa desde Moncloa.

España se encuentra a las puertas del inicio del curso escolar, que en algunos territorios comienza ya el viernes 4 de septiembre.

Pese a que el Ministerio de Sanidad ya presentó una guía de normas generales de cara al inicio de curso, la

Una de ellas es cómo puede afectar laboralmente a los padres la aparición de posibles casos en las aulas.

Según explicó María Jesús Montero, aquellos padres cuyos hijos den positivo por coronavirus tendrán derecho a una baja laboral, ya que también quedarán obligados a la cuarentena.

"No hay distinción entre la baja laboral por cuarentena y la baja laboral cuando uno tiene el COVID, es la misma baja laboral", explicó.

No obstante, en el caso de que el menor esté aislado por un caso en su aula pero no de positivo, los padres no podrán pedir una baja laboral, sino que deberán acogerse al programa 'Me cuida', diseñado para permitir la asistencia a familiares "para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19".

Este plan permite que los trabajadores se acojan a medidas de flexibilidad con reducciones de hasta el 100 por cien de jornada, pero como contraparte se aplican reducciones proporcionales de salario, lo que puede generar una importante pérdida de ingresos para muchas familias.

Los principales sindicatos del país rechazan que los padres se vean obligados a acogerse a este plan cuando sus hijos guarden cuarentena, ya que lo ven como un doble castigo a las familias, especialmente a las más vulnerables.

"Las familias no están en condiciones de soportar económicamente cualquier tipo de permiso que no sea retribuido", señaló el 29 de agosto el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, en declaraciones a la Cadena SER.

Ante la polémica generada por la propuesta del Gobierno, María Jesús Montero hizo este 1 de agosto un llamado a la "tranquilidad" porque, según afirmó, se buscarán mecanismos para aquellos casos en los que la cuarentena genere perjuicios a los padres.

"Si hay una circunstancia no prevista y que requiera de la permanencia de los padres en casa se buscarán los mecanismos que permitan preservar la salud de los menores y cumplir con las recomendaciones sanitarias para que ese bienestar general nos permita favorecer al conjunto de la sociedad", señaló.