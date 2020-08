La futurista camiseta 'made in Spain' que podría acabar con el COVID-19

Una empresa española llamada Bionox lleva cinco años desarrollando unas camisetas especiales que "mejoran la salud" a través de ondas infrarrojas. Sin imaginarlo, su producto se ha convertido en un elemento de ensayo para diferentes expertos con el fin de combatir el virus más temido de la pandemia del siglo XXI y, curiosamente, ha resultado eficaz para destruirlo.

"Pensamos que a un paciente o contagiado en estados iniciales de coronavirus, estas camisetas le pueden ayudar a su curación". Así lo explica a Sputnik el doctor Antonio Huete, subdirector del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y el investigador principal del proyecto en el que participan diferentes investigadores de servicios de medicina interna, de neumología y de farmacia. "Se trata de un estudio multidisciplinar con especialistas de diferentes campos y todos con el objetivo en común de combatir el virus causante del COVID-19", subraya.

Las prendas están compuestas por una fibra textil que tiene fusionadas unas nanopartículas biocerámicas con propiedades únicas, que en la proporción adecuada y en contacto con el cuerpo, son capaces de reciclar la luz y emitir en esta longitud de onda —que penetra dentro del cuerpo— y desencadena una cascada de procesos fisiológicos a nivel celular con múltiples beneficios contrastados por la comunidad científica y testado incluso por la NASA. Entre ellos, mejoras en la circulación, incremento de la oxigenación celular, incremento del tono muscular, acelerar la recuperación, efecto antiinflamatorio, etc.

"En relación a los procesos infecciosos, este material textil ha demostrado reducir la proliferación de virus y bacterias, pues destruye el ARN de estos virus y bacterias, reduciendo la propagación de la infección y las complicaciones de las mismas", explican desde la compañía Bionox.

Asimismo, un paciente con diabetes podría mejorar las patologías con un tipo de calcetines especiales fabricados con este mismo material, pues los tejidos con biocerámica pueden mejorar la irrigación de dichos tejidos contrarrestando su daño.

De este modo, investigadores del centro hospitalario de Almería decidieron llevar a cabo el estudio, que fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital y que ahora está en pleno desarrollo. "Ya teníamos experiencia de su uso en otro tipo de pacientes, en los cuales además hemos visto que ha ido bien. El material biocerámico ha realizado funciones de mejoras en la mayoría de los pacientes y al comprobar en el laboratorio que contra los virus también era un potencial agente virucida, es decir, destructor del virus, decidimos probarlo con virus parecidos a Covid-19", explica Huete.

"No es magia, es ciencia"

"No es magia, es ciencia", confiesa a Sputnik Fernando Rueda, consejero delegado de Bionox. Sus productos llegan actualmente a un total de 40 países y su fabricación tiene lugar principalmente en España y Portugal. El proceso de fabricación empieza con la elaboración del hilo Ekatom Fiber, para convertir un hilo normal e inerte en un hilo bioactivo. Este biotextil es con el que se confeccionan todas las prendas.

Científicamente se ha demostrado que. Una de ellas es que las sustancias que los forman pueden acabar con los virus. Por poner un ejemplo, seguro que en algún momento de su vida se ha sentado al sol y ha sentido un enorme bienestar al recibir los rayos. Tal y como sostiene el doctor, eso ocurre porque los infrarrojos hacen que el sistema nervioso mejore su funcionamiento. "Es como si a un coche le damos mejor gasolina y puede ir un poco más rápido, y eso es lo que hace el infrarrojo que actúa a nivel de sistema vasodilatador en el sistema nervioso y a nivel de la temperatura, pues consigue aumentar la sensación de comodidad y confort en el paciente".

No obstante, no hace falta estar en contacto con el sol para que este material funcione. "La radiación ultravioleta no es una radiación que aparece con el sol directamente, también se puede encontrar en el cuarto de la casa con la luz que entra por la ventana", aclara Huete.

¿Cómo podrían ser útiles para los positivos?

Tras analizar dos muestras en el laboratorio con virus parecidos y ver que estos materiales acaban definitivamente con ellos, su planteamiento fue el siguiente: si en el laboratorio este material consigue erradicar esos virus, ¿por qué no va a acabar o paliar los efectos del coronavirus? A partir de ese pensamiento, los sanitarios del hospital comenzaron a desarrollar su estudio y contactaron con la empresa. Una vez los investigadores diseñaron el ensayo clínico, Bionox Group donó las camisetas para hacer viable el inicio del mismo.

El objetivo final es validar el efecto beneficioso de este material, que de momento ha resultado eficaz en los experimentos realizados por el hospital. Si finalmente se concluye la erradicación del virus, o la mejora de otro tipo de patologías a través de estas camisetas, que rondan los 85 euros cada una, podría significar toda una revolución en el mundo del textil.

"Cambiaría el paradigma actual en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y respiratorias, poniendo al servicio de los profesionales de la salud y de la sociedad una herramienta terapéutica única, accesible, que no altera el estilo de vida del paciente [una camiseta], sin efectos adversos y complementaria con el resto de tratamientos de este tipo de enfermedades", argumenta Rueda.

La novedad de este descubrimiento no solo reside en el enorme potencial de ese producto para luchar contra los virus, sino en que ha sido un hospital de una pequeña ciudad de Andalucía el que ha conseguido desvelar científicamente este hecho. "Muchas veces se piensa que los grupos de investigación de las ciudades grandes pueden ser capaces de realizar los mejores hallazgos en materia científica, pero hay que reivindicar el trabajo de las ciudades pequeñas como Almería. Hay que poner en valor el trabajo de los profesionales de hospital, es nuestra obligación", concluye Huete.