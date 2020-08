El portavoz de la pandemia en España pide ayuda a 'influencers' para concienciar

"Debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer, y creo que hay muchos influencers en España que pueden ayudar a controlar la epidemia", afirmó en rueda de prensa televisada el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

Simón lanzó este mensaje tras considerar que la población española no entendió que debe reducir la actividad social para evitar contagios, en vista del repunte de casos de COVID-19 en las últimas semanas.

"Llevo muchas semanas diciendo que esto no se ha acabado, pero me da la impresión de que no estaba siendo lo suficientemente contundente. Hemos pensado que tenía que decir claramente que hay que hacerlo mejor", manifestó en su comparecencia semanal.

Así lo indicó tras informar de que España detectó en el último día más de 3.300 nuevos contagios y 16 fallecidos, elevando el total de afectados por el virus en el país a casi 378.000.

"Empezamos a movernos, tenemos vacaciones, queremos pasarlo bien y entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras, por eso creo que todos los que tenemos capacidad de influir en la población debemos concienciar a la gente sobre lo que hay que hacer", dijo Simón.

Por eso, el epidemiólogo pidió al colectivo de "influencers", personas con mucha presencia en las redes sociales, que aprovechen su visibilidad para "ayudar a que las medidas de prevención y control se apliquen correctamente".

​Simón también se dirigió a los jóvenes, que pasaron a ser los más afectados por el virus en las últimas semanas, recordándoles que un positivo en ellos puede producir casos en personas mayores o vulnerables.

"Si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y muchos fallecidos", advirtió el portavoz español.