El 'Papá no corras, te esperamos' del siglo XXI: una app que evita el uso del móvil al volante

Mirar un whatsapp en el semáforo, hacerte un selfi, hacerle la foto al toro de Osborne, grabar a tus hijos haciendo moñerías en el asiento de atrás, mirar los atascos en Google Maps o simplemente responder a una llamada, y todo ello, mientras conduces. Tan natural como la vida misma y tan natural como la propia muerte. Por ello, cerca de 400 personas pierden la vida cada año por usar el móvil mientras van al volante. Los smartphones están implicados, según un estudio de 2019, en 8.000 acidentes en España y nuestra relación con el aparatito hace presagiar que esta tendencia irá a más.

Ante esta realidad aplastante, un equipo de investigadores informáticos atendió a la idea de un empresario que apostó por diseñar la app definitiva para crear más seguridad al volante a base de limitar el uso del móvil.

© Foto : OkapiIdeas Dispositivo de baliza para posibilitar la conectividad

MoveMode es hardware y software. Es una aplicación en el móvil (por ahora disponible en Android y gratuita) que vía bluetooth se activa cuando nos ponemos en marcha. Desde ese momento, un mensaje de voz informa al conductor de que "MoveMode te protege", quiere decir que mientras estás dentro de la cabina del coche se bloquean llamadas y notificaciones que distraerían al conductor. Por otro lado, si saltándote la lógica —y la Ley, recordemos que está sancionado con multa de 200 euros y tres puntos del carné el uso del móvil— el conductor decide hacer una llamada, otro mensaje le advierte: "no hagas la llamada, cuelga". Es cierto que la app te permite algo de flexibilidad, cuentan a Sputnik los desarrolladores informáticos.

"Permite dar prioridades a, por ejemplo, la navegación en mapas, tú puedes establecer restricciones para unas aplicaciones y para otras no, pero es un acuerdo con la familia", explica Sebastián García, miembro del equipo de Tecnología Electrónica e Informática Industrial de la Universidad de Sevilla que ha desarrollado la app.

La vuelta al 'Papá no corras'

La principal novedad de MoveMode con respecto a otras configuraciones del móvil no es solo la comodidad y la precisión con la que funciona solo cuando conduces, sino que integra emociones y afectos en la conducción.

Papá, no corras. pic.twitter.com/cHPYecrel2 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) March 19, 2018

​¿Cómo lo hace? Pues evocando al Papá no corras del salpicadero de los coches antiguos, es decir, trayendo a la familia al vehículo, aunque uno vaya solo: "La idea surge más como padre que como empresario, cuando tu hijo o tu mujer van conduciendo y les suena el teléfono, no lo miran porque saben que les llamarás la atención, así que llegamos a la conclusión de que conducir con la familia en el coche, es conducir con más responsabilidad", nos cuenta Antonio Barrero, de Okapi Ideas, el creador de MoveMode .

La app funciona como un chivato, se crea una especie de red social intrafamiliar que nos informa si mamá ha mirado el whatsapp, si papá ha llamado a alguien o si el hermano ojeó Instagram al volante.

"Al final, lo que cuenta es el compromiso familiar, el acuerdo al que llegas para dejar de hacer algo que no quieres que, por ejemplo, tus hijos hagan".

Los promotores creen que este trasvase de la familia y la concienciación al preciso momento de la conducción, será "más efectivo que las campañas de la DGT que vemos cuando estamos en casa", opina Barreo.

Pero muchos se preguntarán, ¿para qué una app, por qué no desconectar simplemente? Cuando uno va a volar, las azafatas nos piden que activemos el modo avión, pero en el coche no hay nadie que nos obligue a ello y pocos son los que lo hacen. Resulta contradictorio que usemos una app para que haga lo que se supone que deberíamos hacer por nuestra propia seguridad, pero "es que la naturaleza humana es contradictoria", reflexiona Carlos León, el director del grupo de investigación de Tecnología Electrónica e Informática Industrial de la Universidad de Sevilla. "Las personas hacemos muchas cosas que sabemos que no debemos hacer, la tecnología está simplemente para ayudarnos y ofrecernos una capa más de seguridad de manera automatizada". León relata la complejidad de MoveMode, que requiere de una conectividad muy "precisa y robusta" y acotada al habitáculo del coche, para lo que se han valido de la tecnología de radiofrecuencia del internet de las cosas.

Parte del abc del conductor futuro

La innovación sevillana también da respuesta a, más allá de la ascendencia moral de la familia: la edad media de nuestro parque móvil. Los coches españoles son de los más viejos de Europa,y segúnen la última década, "y con la pandemia, el año que viene es probable que la lleguemos a los 13", apunta Barrero. La conectividad en muchos coches que circulan por nuestras carreteras se reduce al AM/FM, por ello los ingenieros de la Universidad de Sevilla han habilitado una pequeña baliza que conectará con nuestro móvil cuando arranquemos.

MoveMode podría formar parte, si todo sigue su curso, del abc del futuro conductor. La empresa ha llegado a un acuerdo con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) que ya la implementa y fomenta entre sus alumnos.

"Ya llevamos más de 10.000 descargas y acabamos de empezar, si en España salen unos nuevos 600.000 conductores cada año, tendremos potencialmente 600.000 nuevos conductores más responsables, menos distraídos y más seguros", aventura Barrero, que adelanta a Sputnik que a través de la CNAE y su presidente Enrique Lorca, pretende implementar la app a nivel continental con la Federación Europea de Autoescuelas.

Una puerta abierta a la seguridad

Pero hablar de seguridad en el 2020 evoca a la contención del coronavirus. Esta app abre la puerta a otras posibilidades. La confección de conexiones entre móviles y la tecnología de cercanía hace que este equipo esté ofreciendo a los ayuntamientos el monitoreo de móviles para determinar, por ejemplo, quienes estuvieron en un entorno donde ha habido un rebrote, "simplemente ofrecemos un mundo de posibilidades para la rastreabilidad".

Sobre el eterno debate entre conectividad vs intimidad, tanto los investigadores como desarrolladores descartan conflictividad. Barrero destaca que, en el caso de MoveMode, simplemente cedes información personal a tu círculo familiar "en aras de la seguridad". León destaca las garantías legales en el uso responsable de los datos en Europa en comparación con, por ejemplo, EEUU. Todas las resistencias que surjan a compartir este tipo de datos, sobre todo en pandemia, tienen poco recorrido.

De hecho, desde este día 28 de julio, en Andalucía, el Consejo de Gobierno ha decretado un paquete de restricciones para el ocio nocturno bajo techo y los establecimientos de hostelería. Las discotecas tendrán a partir de ahora que registrar e identificar para facilitar los rastreos, todo sea en aras de la seguridad.