La Marea de Residencias protesta en Madrid contra el reingreso obligado de los ancianos

Con las consignas "no al reingreso obligado" y "se trata de salvar vidas", familiares y miembros de la Marea de Residencias se echaron a las calles de Madrid para protestar contra la orden que obliga a los ancianos a reingresar a los centros de mayores o, de lo contrario, perderán la plaza que algunos tardaron años en conseguir.

La normativa de la Comunidad de Madrid establece que los ancianos residentes tienen un plazo de 45 días para estar fuera del centro. Durante la pandemia, ese plazo empezó a correr el 6 de julio y finaliza el 20 de agosto. Para algunos familiares, se está obligando a los residentes a decidir entre

Según los familiares, las residencias de ancianos no han garantizado las medidas sanitarias que prevengan contagios dentro de los centros y reiteran la vieja denuncia de que estos centros no tiene personal suficiente para atenderlos. Desde las residencias de ancianos argumentan que se han restringido las visitas y se aplicará un protocolo para evitar los contagios. Para la Marea de Residencias y los familiares esto no es suficiente.

El 26 de septiembre saldremos a la vez en todas las CCAA para exigir JUSTICIA, DIGNIDAD Y DERECHOS en las Residencias

Un Marco legal estatal.



LEY DE RESIDENCIAS YA!!!#ResidenciasPúblicas#FueraBuitres pic.twitter.com/81H9R0bxrZ — Marea de Residencias (@MareaResidencia) August 2, 2020

​En España, los centros de mayores acumularon el mayor número de fallecidos durante la pandemia. En un documento interno del Ministerio de Sanidad se contabilizaron más de 27.000 muertes de residentes por coronavirus y por otros motivos.

El 18 de agosto, Médicos Sin Fronteras presentó un informe titulado Poco, tarde y mal: el inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. En este documento, MSF denuncia "el abandono de las personas más vulnerables" y "la desprotección del personal que los cuidaba". Además, de falta de planes de contingencia, negación de derivaciones a hospitales y aislamientos que podían haberse evitado. MSF asegura que estos hechos podrían ser descritos como "negligencia" u "omisión del deber de socorro".