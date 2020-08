Sin mascarillas ni distancia, la protesta negacionista del coronavirus en Madrid

"Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote", "libertad", "falsos test, falsos positivos", "no somos delincuentes, queremos respirar", "fuera los bozales, no somos animales" fueron algunas de las consignas que más se escucharon el 16 de agosto en la Plaza Colón de Madrid.

En esta plaza miles de personas se congregaron para protestar contra del uso de la mascarilla, una medida que, según ellos, solo es obligatoria en España.

HOY PLAZA COLON UN EXITAZO

MUUUUUCHISIMA GENTE

EL PUEBLO SE LEVANTA 💪💪💪💪 pic.twitter.com/I5elYp1byI — TITO 80 (@Tito72835024) August 16, 2020

Manifestación en la Plaza de Colón, ahora mismo en contra del Nuevo Orden Mundial. Cada vez somos más las personas que queremos ser individuos en una sociedad de personas libres e iguales. pic.twitter.com/3YjiZ8AHxU — Carlos Alvarez (@AlvArrCarlos) August 16, 2020

​La manifestación fue convocada por redes sociales y promovida, entre otros, por el cantante Miguel Bosé, quien finalmente no acudió.

​En la manifestación se pudo ver a personas sin mascarillas, o con ellas bajadas hasta la barbilla, aglomeradas sin mantener las distancias de seguridad, a otros abrazándose y a una señora escupir a la cámara de la TVE porque, aseguran, los medios de comunicación están manipulando la información.

En la manifestación contra las medidas antiCovid-19, una manifestante (sin mascarilla) ha escupido al cámara de TVE, la de todos, que cubría la movilización.

Ahora que la identifiquen y le metan una multa por delito contra la salud pública.pic.twitter.com/B4nNSTJkiX — Ibon Perez (@ibonpereztv) August 16, 2020

​Los manifestantes alegan que las autoridades han creado "una falsa pandemia" y pidieron a la Organización Mundial de la Salud cesar los protocolos sanitarios.

"El virus SARS-CoV-2 todavía no ha sido aislado y purificado. No existe evidencia científica para declarar la pandemia y para afirmar que este virus es patógeno. Además, están diagnosticando como enfermos a personas que no lo son porque se basan en unos PCR que son inespecíficos y no son un test de diagnóstico", decía el escritor y político ecologista Esteban Cabal.

Enemigos del pueblo.

Atentan contra nuestra salud

Atentan contra nuestra economía

Atentan contra nuestros sanitarios

Atentan contra nuestros mayores

Atentan contra España#Madrid16A



pic.twitter.com/271YSmdstr — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) August 16, 2020

Que imagen tan dantesca la de ayer en la PZ Colón de Madrid...🤷🏼‍♀️



⚠️Sin medidas de seguridad, sin mascarilla...



¡Hay que ser irresponsables!

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

pic.twitter.com/TOjd9X9h3R — Paula Granado/❤️🇪🇺 (@granadofdez) August 17, 2020

La protesta provocó una ola de críticas en redes sociales, especialmente desde los sanitarios.

Las personas que van hoy a #Madrid16A porque están en contra de las mascarillas y "la farsa de la Covid-19", ¿también están en contra de ser atendidas en hospitales y centros de salud llegado el momento?.

Por respetar su voluntad, más que nada. — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) August 16, 2020

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 17, 2020

La delegación del Gobierno en Madrid aseguró que investigará los hechos ocurridos "ya que esta concentración no se ha desarrollado según lo dispuesto por la Delegación del Gobierno" y que quienes "han actuado de forma incívica tendrán el máximo castigo".