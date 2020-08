Zaragoza recurre al Ejército para instalar un triaje avanzado ante los repuntes del coronavirus

Desde el inicio de la así llamada "nueva normalidad" han pasado tan solo varias semanas, pero la sombra de una segunda ola de coronavirus ya se asoma sobre España. Cataluña y Aragón son las comunidades que lideran el aumento de contagios.

Ante la alta concentración de los repuntes, a instancias del Gobierno de Aragón, unos 30 militares pertenecientes a la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD-Zaragoza) y al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) están encargados a desplegar un dispositivo de triaje avanzado y hospitalización temporal en el párking de urgencias del hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que estará en funcionamiento el 14 de agosto.

El dispositivo, que servirá para la valoración de pacientes infectados, dispondrá de dos contenedores para baños, duchas y zona de espera para los familiares, una zona de recepción y clasificación de pacientes, un área de trabajo del personal facultativo, con equipos de rayos X y cinco boxes de urgencias, y habrá una zona de hospitalización de 10 camas y otra, para el personal contagiado, con 16 camas.

Para prevenir los contagios, la unidad señalizará un circuito, que diferencie las zonas limpias de las contaminadas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España Fernando Simón admite "cierto nivel de transmisión comunitaria", alerta del efecto en residencias y resalta que el número de casos de COVID-19 en España "se debe fundamentalmente a brotes". Sin embargo, por ahora, Simón niega que en España estemos actualmente ante una segunda ola porque eso supone "una transmisión comunitaria no controlada". Hasta que no se dé este escenario, ha asegurado el portavoz sanitario, no podemos hablar de segunda ola.