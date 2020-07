El Ministerio de Sanidad español admite que no se creó un comité de expertos para la desescalada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que no se creó un comité de expertos al margen del Gobierno para decidir qué territorios avanzaban. El asesoramiento provenía de los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón. Situación que ha provocado las críticas de la oposición.

El Ministerio de Sanidad reconoció el 29 de julio ante el Consejo de Transparencia que no se formó un comité de expertos externo al Gobierno encargado de decir que territorios pasaban de fase o no durante el periodo de desescalada.

"No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento", indicó la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio.

Así quedó recogido en un texto que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió a varios diputados del Grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, los cuales, previamente, habían solicitado su intervención tras rechazar el Gobierno enviarles el nombre de los miembros que formaban dicho comité.

"No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad", ha afirmado en varias ocasiones el ministro.

La ausencia de este grupo de expertos se ha convertido en uno de los asuntos principales tratados el 30 de julio en la. En esta ha comparecido a petición propia y con carácter extraordinario el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Allí, ha repasado los distintos comités de expertos con los que ha contado el Gobierno y ha admitido la inexistencia de nuevo centrado en decidir qué territorios avanzaban o retrocedían durante el proceso de desescalada.

Según ha comentado Illa, eran los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, los que aconsejaban al Gobierno. No obstante, como también relataba el escrito del Defensor del Pueblo, la decisión final recaía en el propio Ministerio. "Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última, como no puede ser de otra manera en un Estado democrático, era del ministro de Sanidad", ha recalcado.

A pesar de todo, Illa se ha mostrado satisfecho con el funcionamiento del proceso de desescalada, ya que se hizo "con criterios técnicos" y resultó "razonablemente correcta".

Críticas al Ministerio de Sanidad

Desde la oposición han denominado la "mentira" del Ejecutivo de "tomadura de pelo" y "coartada" para presentar como "decisiones científicas lo que eran decisiones políticas". El PP ha sido uno de los partidos que ha querido remarcar la inexistencia de este comité de expertos. "¿Había comité o no? y si no lo había, ¿quién tomaba las decisiones?", ha preguntado la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra.

- “¿Por qué no publican los nombres del comité de expertos que deciden sobre las fases?”



- “Los expertos son bien conocidos”



Hace dos meses, Ábalos decía esto. Ahora reconocen que nunca existió comité de expertos.



Este Gobierno no merece ni un solo aplauso. pic.twitter.com/9HUU4dAI7A — Partido Popular (@populares) July 30, 2020

La portavoz de los populares también ha aprovechado su intervención para criticar a Fernando Simón: "Simón no es el portavoz que este país necesita, causa incertidumbre un día sí y otro también". Por su parte, el diputado del UPN Sergio Sayas ha solicitado la dimisión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al igual que Rocío de Meer, de Vox.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz también ha demandado el cese de Simón y ha preguntado al ministro sobre el ministro sobre el comité: "¿Cuándo ha dicho la verdad o cuándo nos ha mentido?".

Imágenes exclusivas del Comité de Expertos para la Desescalada durante una acalorada discusión. pic.twitter.com/fFZKzl9HTz — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) July 30, 2020

Ante las críticas, Illa ha asegurado que no ha mentido "jamás" en el Congreso de los Diputados y ha defendido el trabajo de Simón y su equipo.

Además, durante la Comisión de Sanidad, el ministro ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en relación al aumento de rebrote. El titular de la cartera sanitaria ha calificado la situación de "controlada" en España y ha pedido "no tener miedo, pero sí respeto" a un virus que "no se ha ido" aunque ahora provoque "casos más leves, muchos asintomáticos" y "no llegue a ejercer una presión considerable" sobre el sistema sanitario del país.