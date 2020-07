WhatsApp, Facebook e Instagram, caídos en España y Portugal

La app de mensajería instantánea WhatsApp ha registrado una caída de su servicio en España y varios países europeos, según detalla el panel de reportes técnicos Downdetector. Según afirman algunos usuarios, la aplicación no deja enviar ni recibir mensajes, así como mandar archivos y notas de audio. En concreto, al 62% de los usuarios no les deja conectarse mientras que el 37% no puede enviar ni recibir mensajes. Se trata de la cuarta caída que experimenta WhatsApp en el último mes.

Por su parte, el fallo enes mucho mayor pues no deja entrar a ningún usuario que intente acceder desde un ordenador. Automáticamente aparece un mensaje de error y te deja fuera. El 88% de los problemas comunicados al portal Downdetector vienen del propio sitio web, mientras que el 11% tiene dificultades a la hora de iniciar sesión. Enno se actualiza el contenido desde hace horas ni se pueden subir nuevos post o stories a nuestro perfil.

Después de esta caída mundial, muchos usuarios lo han comentado en la única red que quedaba disponible, Twitter:

Se cae insta, se cae whatsapp



Así estamos todas:pic.twitter.com/rVxcbMBYXw — Jorge (@Bjorn001_) July 28, 2020 Pero cuantas veces se han caído instagram y whatsapp en lo que va de año que cutres que son — Retrasadosporelmundo (@retrasadosmundo) July 28, 2020 Yo viendo que nadie me escribe por que Whatsapp está caído// Pero recuerdo que no me escribe NADIE desde hace un año. pic.twitter.com/Yr3EH2RjJb — Alexis (@Alexis96500129) July 28, 2020​

​Lo curioso es que todas las plataformas que ha sufrido la caída pertenecen a la misma empresa y al mismo dueño, Mark Zuckerberg, fundador de la que es la mayor red social del mundo. Mientras que WhatsApp suma más de 1.500 millones de usuarios, Facebook más de 2.500 millones e Instagram más de 1.000 millones. Todavía se desconocen las causas exactas que han producido esos problemas de conexión.