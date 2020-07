España reconoce más de 6.300 contagios en tres días

Según ha explicado el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: "Claramente se ha bajado la guardia".

"En algunos grupos poblacionales la guardia se ha bajado y es bueno exponerlo. Están poniendo en riesgo a mucha más gente que a ellos", reitera.

Sin embargo, según los datos, entre el 50 % y el 60 % de los casos son asintomáticos. La edad media de los infectados por coronavirus, por otra parte, sigue bajando y ahora mismo está en 43 años en hombres y 40 en mujeres.

🔴Fernando Simón: "Yo creo que tenemos ejemplos de celebraciones, discotecas... situaciones en las que claramente se ha bajado la guardia"



"Tenemos que entender que el país no es homogéneo y no va a serlo en cuanto a situación epidemiológica", ha recordado el director de CCAES, por lo que la "situación global en España no es aplicable a ninguna comunidad autónoma".

Con estos nuevos datos, el total de positivos en España desde el comienzo de la crisis sanitaria asciende a 272.421 personas contagiadas, de las que 28.434 perdieron la vida, seis de ellas a lo largo de la última semana.

Según explicó en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, actualmente España tiene activos 361 brotes de COVID-19 que implican a un total de 4.100 casos.