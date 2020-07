"Hemos pasado de ser héroes a mafiosos": enfermeros andaluces ante nuevos recortes

Aún con el eco de los aplausos de las 20 horas resonando y respaldándoles, los miembros del Dispositivo de Apoyo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Sevilla han descubierto con sorpresa como se ha suspendido un complemento salarial que venían percibiendo desde hace más de 10 años.

La guerra entre los sanitarios de enfermería de urgencias y atención primaria está abierta con la gerencia del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, en el seno del Distrito Sanitario de Sevilla, el más importante por dotación y cantidad de atenciones realizadas, con 31 centros de Salud y dos consultorios. Mientras la región lucha con las apariciones de rebrotes, hay 27 brotes activos en Andalucía y 117 nuevos casos en toda la comunidad, solo entre el 21 y 22 de julio, la cifra más alarmante desde finales de abril, los conflictos laborales vuelven a la palestra en la atención primaria, la línea de confrontación inicial contra el virus.

El conflicto estalló a finales de marzo, cuando la pandemia empezó a colapsar el sistema sanitario andaluz y nacional . Entonces, los enfermeros y enfermeras detectaron una reducción en su nómina. Tras una primera protesta el 25 de marzo, todo quedó aparcado por la urgencia de frenar la pandemia. El 21 de julio, los miembros del SUAP volvían a manifestarse en Sevilla reclamando sus derechos.

Pero el conflicto se expande al ámbito político. La actual gerencia del Distrito Sanitario, a cargo de José León-Sotelo García, a través de una nota publicada el mismo día de la protesta, alertó del pago de hasta tres millones de euros de forma "irregular" al personal de Enfermería del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Sevilla. Según el SAS, esto se debe al cobro de unos 396 euros brutos/mes para el equipo de 54 enfermeros (desde 2008), lo que supone un perjuicio económico para la sanidad andaluza, según el comunicado.

© Foto : Cortesía de la Secretaria General del Sindicato de Enfermería Enfermeros protestan en Sevilla por la suspensión de extra salarial el 21 de julio

La Consejería de Salud y Familias, actualmente gobernada por la coalición de PP y Ciudadanos —que con el apoyo de VOX terminó con el histórico dominio del PSOE en Andalucía— apunta al acuerdo que los sanitarios alcanzaron en 2008 con el entonces gobierno socialista. Advierte además el SAS de una auditoría interna y una información reservada para esclarecer los cobros.

"Enriquecimiento Injusto"

Pilar Bartolomé, directora general de Personal, considera que estamos ante "un enriquecimiento al menos injusto e irregular" en comparación con otros compañeros, ya que han estado cobrando un servicio no realizado de turnos de noche y festivos, "generándose con ello una duplicidad retributiva encubierta".

Por su parte, también el Consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre, en la sesión parlamentaria del 22 de julio, solicitó "un poquito de por favor", inquiriendo a la oposición socialista: "¿por qué aprobaron un pago a un grupo de enfermeros de Sevilla y no al resto de Andalucía, por qué lo hicieron cuando el interventor declaró que era contrario a derecho?".

Guerra política y recortes

El socialista Carmelo Gómez recalcó que se estaban mermando "pagos ordinarios" a las emergencias sanitarias, preguntándose si los enfermeros se merecían ese trato.

La perspectiva de estos cobros cambia drásticamente cuando hablamos con los sanitarios, "estamos siendo víctimas de una confrontación política entre el actual gobierno y el anterior, nosotros lo miramos como trabajadores a los que su gerente no atiende ni escucha, sino que nos insulta y agravia", cuenta la enfermera Carmen Casañas, en el dispositivo de UVIS móviles desde hace 8 años.

Otro sanitario, que prefiere permanecer en el anonimato, revela la existencia de "guerra sucia y amenazas personales" por parte de la nueva gerencia del SAS.

"Llevo 13 años en este dispositivo, estoy en comisión de servicios y desde que hemos empezado las protestas ya he sido advertido de que podría perder mi puesto para volver a mi anterior plaza", cuenta por teléfono a Sputnik. Los miembros del dispositivo de apoyo denuncian a sus superiores, "están tratando de manchar nuestro nombre, en semanas hemos pasado de ser los héroes del coronavirus a ser tachados de villanos y mafiosos".

Una carta amenazante

El mismo día 21 en el que organizaron la concentración en el centro de la capital andaluza, el SAS notificó a los miembros del SUAP que recogieran una carta. En ella, según comentan a Sputnik, se les insta a devolver el dinero cobrado de más, el complemento salarial en concepto de turnos de noche y festivos que vienen cobrando desde 2008.

"Es ilegal que se pongan en contacto con nosotros con una amenaza así el día que hemos convocado una Huelga", comenta un sanitario anónimo. Casañas, por su parte, denuncia que las formas "unilaterales y amenazantes, faltan el respeto al colectivo de enfermeros como si fuéramos criminales cuando somos trabajadores que salen de una bolsa de trabajo y cobran según convenio".

Un acuerdo polémico

La naturaleza del conflicto parte de unas extensas negociaciones que tuvieron lugar entre 2006 y 2008 entre los sanitarios y el entonces gobierno socialista. Se estableció un complemento retributivo para el dispositivo de apoyo por desarrollar su labor en turnos nocturnos, sábados, domingos y festivos. Pero la actual gerencia canceló esos 288 euros netos que cada mes recibían enfermeras y enfermeros de puntos fijos y equipos móviles y que ahora, cobran como si trabajaran en un turno fijo de mañana de lunes a viernes.

Han cancelado un acuerdo legal, transparente, hecho en proceso público y firmado por el SAS", denuncia Reyes Zabala, Secretaria General del Sindicato de Enfermería (SATSE), que junto a CSIF y UGT secundaron estos acuerdos que fueron, señala Zabala, los últimos que han venido a mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios . "No es lo mismo hacer una guardia de noche cada 10 días que hacerlo todos los días", nos explica mientras menciona lo difícil que es conciliar la vida familiar con turnos partidos y de noche.

La peculiaridad es que este complemento solamente lo cobra el Dispositivo de Apoyo de Sevilla y no otros distritos, pero "nosotros estamos muy tranquilos, si quieren hacer una investigación que la hagan, simplemente quieren manchar nuestra reputación e imagen para encubrir recortes sanitarios". SATSE reconoce que el acuerdo está sujeto al criterio de la Gerencia y que están en su derecho de revisarlo, pero no a cancelarlo sin más y unilateralemente sin negociación en la mesa sectorial. El sindicato ha solicitado siete reuniones con la gerencia, pero en más de cinco meses, no han obtenido respuesta alguna.

Apuesta por el sistema privado

Los enfermeros denuncian que esta nueva política de recortes y "cierres encubiertos" de los centros de salud —en Andalucía permanecen cerrados por las tardes, funcionando con menos personal y menos camas en los hospitales— mientras se deriva a los centros privados, viene a promocionar la sanidad privada . "A pesar de sus palabras, los hechos dicen que básicamente favorecen la sanidad privada", resume Zabala.

La atención primaria sigue siendo el dique de contención en este periodo de rebrotes y de cara al oscuro otoño que nos espera, pero fallos informáticos y estructurales dificultan la gestión y la buena atención en la misma. Otro sindicato, CSIF denuncia también la ineficiente planificación de las vacaciones y sustituciones, para el tejido sanitario andaluz, los aplausos y el agradecimeinto resuenan ya casi olvidados en un lejano pasado.