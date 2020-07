Crisis en la tauromaquia española: protestas por la "discriminación" y mofas en las redes

Caras conocidas como la de Cayetano Rivera Ordóñez, José María Manzanares, Diego Urdiales, Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Perera se reunieron a las puertas del Ministerio de Trabajo para denunciar la grave situación que atraviesa el sector, al que no han concedido ningún tipo de subvención tras el parón del estado de alarma.

Se quejan de que el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que depende de este mismo ministerio, no quiera adjudicar ayudas económicas a los profesionales del toreo que, para paliar las consecuencias de la crisis por la pandemia, el organismo decidió destinar a los artistas en espectáculos públicos, a pesar de que los toreros están reconocidos como tales desde un real decreto de 1985.

"Esta es una decisión política de la ministra de Trabajo que quiere asfixiar económicamente a los profesionales taurinos porque al no reconocer a los toreros como artistas en espectáculos públicos los priva del acceso a la prestación extraordinaria", escribe la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles en un comunicado.

Entre sus pancartas se leían lemas como "los toreros somos cultura, no a la discriminación"; "la discriminación es delito, la tauromaquia es cultura" o "la cultura no se censura, señora ministra no discrimine a los toreros". Así, el banderillero Ramón Moya ha asegurado en declaraciones para el diario ABC que más de uno "está pasando hambre" y que están "acudiendo a comedores sociales para poder comer".

"Como artistas que somos, debemos reivindicar la ayuda que nos pertenece. Este Gobierno nos está demostrando que nos tiene prácticamente discriminados. No pedimos nada descabellado, son nuestros derechos, como los de cualquier otro sector", reclama Emilio de Justo en declaraciones al diario nacional.

Entre reclamos y protestas, los tuiteros han criticado que sean ellos los que se quejen de su situación cuando los sueldos de los toreros no son precisamente bajos. Muchos de los usuarios han querido recordar alguno de los monumentales patrimonios que tienen algunos de los toreros presentes en la manifestación. Sin ir más lejos, han arremetido contra Cayetano por poseer un patrimonio en el que se incluye un palacete valorado en 1,6 millones de euros.

Ayer, el torero Cayetano Rivera encabezó la protesta contra el gobierno pidiendo paguita para los toros. Él cobra 75.000€ por corrida, tiene 7 empresas, 9 viviendas y justo esta semana ha ido a Sevilla para comprarse un palacete valorado en 1,6 millones de euros. Poca vergüenza.

Señores toreros, @Yolanda_Diaz_ es Ministra de Trabajo, no de Tortura. Los toreros se plantan(maceta) delante del ministerio de trabajo,

"estamos pasando hambre"y la gente d a pie va a càritas y ONGs, para poder comer cada dia!

"estamos pasando hambre"y la gente d a pie va a càritas y ONGs, para poder comer cada dia! Alguien ha visto a algun gili d estos en un sitio asi, són unos caraduras con dinero,muchos d ellos en paraisos fiscales

Asimismo, actrices como Anabel Alonso se han unido a las críticas del sector taurino y ha tachado a los profesionales del sector de ser una "panda de subvencionados":

Panda de subvencionados.

Panda de subvencionados.

​Por su parte, los profesionales de la tauromaquia continuarán sus protestas mañana 23 de julio en su tercer y último día de concentraciones. Cabe recordar, que los festejos taurinos en plaza se encuentran desde hace un tiempo en declive. En 2019, pasaron de 3.651 a 1.425 festejos, lo que supone un 61% desde 2007 según datos de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (Avatma) recogidos del Ministerio de Cultura.