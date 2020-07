¿A la playa con mascarilla? Multas de 100 euros por no llevarla en Cataluña | Vídeo

El uso de mascarillas en espacios públicos ya es obligatorio en la comunidad española de Cataluña, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Eso significa que en todo momento, al salir del domicilio, los ciudadanos deben llevarla puesta aunque se pueda mantener la llamada distancia social (dos metros de separación). Pero no todo el mundo lo cumple a la hora de ir a la playa.

La playa es un espacio público más, así que sí, también es obligatorio llevar la mascarilla puesta. La consejera de Salud, Alba Vergés, lo dejaba claro al hacer pública la medida: "La norma general es que todo el mundo salga de casa con la mascarilla, se vaya a la playa o a trabajar". Sin embargo, hay excepciones, no hace falta tenerla puesta mientras se toma el sol tumbado en la arena o durante el baño, pero sí cada vez que haya movilidad, en los desplazamientos para ir a la ducha o al chiringuito, por ejemplo.

🔴 La resolució de @salutcat fa obligatori l'ús de la mascareta amb caràcter general a l'espai públic. pic.twitter.com/ShlD3xh0b3 — Protecció civil (@emergenciescat) July 9, 2020

La realidad es que la medida que no es del agrado de todos y más de uno prefiere arriesgarse a la multa. Una actitud que ha generado críticas: "Hoy veo que la gente se lo toma más en serio, pero hasta ahora la gente no hacía caso, sobre todo la juventud, no sé si es que están blindados contra eso o qué, pero es lo que hay", afirma Pablo.

Y es que gran parte de la población está concienciada de la situación, como Ramona que asegura que le parece bien, "yo no me la he llegado a quitar desde que comenzó, siempre la uso, en la calle y en los lugares públicos". Un argumento que también defiende Paco: "Me parece correcto, y como he visto esta mañana, la gente generalmente está cumpliendo con las reglas, como no podría ser de otra manera en este país. Somos muy escrupulosos con los estándares sanitarios, así que en principio me parece muy bien".

La pionera ha sido Cataluña, pero ya hay otras regiones de España que se están sumando a la medida para controlar el coronavirus. Baleares y Extremadura han sido los primeros en seguir su ejemplo y también estudian establecerla Asturias, Murcia, Castilla y León, Navarra y Cantabria.