Save The Children alerta de que España llegará a un 33% de pobreza infantil en 2020

MADRID (Sputnik) — La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 dejará en situación de pobreza a un tercio de los niños españoles, según refleja el informe 'Infancia en reconstrucción' publicado por Save The Children.

“Si no se actúa cuanto antes, la pobreza infantil en España llegará hasta el 33,3% a finales de este año, lo que supone un considerable aumento desde el actual 26,8%, llegando a 2.777.670 niños y niñas en riesgo”, advierte el informe.

Además, la ONG estima que también aumentará la pobreza severa hasta llegar a un 15%, tres puntos por encima del porcentaje actual.

En su informe, Save The Children llama la atención sobre que el impacto de la crisis "no será igual para los tipos de hogares", ya que se cebará con aquellos que ya presentaban algún tipo de vulnerabilidad.

Por ejemplo las familias monoparentales aumentarán su riesgo de pobreza en cinco puntos, hasta el 48%.

Según los cálculos de distintos organismos, el PIB de España se contraerá como mínimo un 10% en el conjunto de 2020 —el Banco de España llega a prever caídas superiores al 15% incluso—, lo que vendrá seguido de un repunte en el año 2021.

Sin embargo, Save The Children anticipa que "esta leve mejora no tendrá un reflejo en las tasas de riesgo de pobreza infantil ya que, como ya ocurrió en la crisis del 2008, el riesgo de niños y niñas de caer en la pobreza no se reduce porque la economía mejore".

Para evitar que estos pronósticos se cumplan, la ONG dedicada a la infancia considera que se deben poner en marcha medidas que amortigüen el impacto de la crisis en las familias.

En ese sentido, propone mantener las prestaciones por hijo a cargo en las familias que no quedan cubiertas por el ingreso mínimo vital, una medida que según sus cálculos costaría 55 millones de euros y reduciría la pobreza infantil severa de un 12,1 a un 10,3%.

Del mismo modo, piden un plan de refuerzo escolar que aumente las becas de comedor en los próximos cursos o la aprobación de medidas destinadas a ayudar a colectivos excluidos, como las personas solicitantes de asilo o las migrantes en situación irregular.