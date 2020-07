Pablo Iglesias "flipa" al descubrir que se ha convertido en santo

Unos tiran de San Roque, de Santa Teresa de Jesús o directamente del Niño Jesús y la Virgen María. En momentos difusos, la fe se entrega a estas figuras en forma de plegarias. El santuario de Josefa Mesa, jienense de 17 años que está examinándose estos días de la prueba de acceso a la universidad (llamada EvAU o EBAU), está coronado por Amy Winehouse, Frida Khalo o San Pablo Iglesias.

Cada estudiante se motiva para la selectividad como puede, pero lo acabo de flipar 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/iIyDitbszA — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 7, 2020

​El icono del vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 es invocado por esta joven en un vídeo de la red social Tik Tok subido el 7 de julio a su perfil, Josefine. "Hoy les voy a explicar cómo rezar a sus santos para aprobar selectividad", arranca la grabación de un minuto en la que sale el mandatario en una estampita, caracterizado como Jesucristo por la revista satírica Mongolia.

"Le voy a rezar a San Pablo, que es mi santo por excelencia", cuenta Mesa delante de la bandera tricolor de la República. "Lo primero que hago es cerrar los ojos y meterme en el personaje de mi santo. Entonces pienso en política, pienso en callar fachas,. Usted puede acompañar este momento con canciones como La Internacional, Bella Ciao... Lo siguiente es coger elementos que puedan concordar con su santo. Yo lo que hago es coger el Manifiesto Comunista y juntarlo. De esta manera, hace que el santo sirva. Luego lo besa y usted ya tiene la selectividad aprobada”, explica con sorna.

Un acto con consecuencias inesperadas: ha sido compartido por el propio Pablo Iglesias en Twitter. El líder de Unida Podemos ha dicho: "Cada estudiante se motiva para selectividad como puede, pero lo acabo de flipar", acompañado por unas risas. Josefine le ha agradecido la mención.

"Estoy temblando de la emoción", ha escrito la estudiante, que no esperaba semejante repercusión.

"Logros de hoy: Me siguen Pablo Iglesias, Irene Montero e Izquierda Unida Andalucía. Me sale de puta madre la selectividad. Hablo con el mismísimo Pablo Iglesias. Hacen noticias con uno de mis vídeos de Tik Tok. Ya me puedo morir", apuntó al final del "mejor día de su vida".

Logros de hoy:

Me sigue @PabloIglesias @IreneMontero @iuandalucia y @PODEMOS

Me sale de puta madre la selectividad.

Hablo con el mismísimo Pablo Iglesias.

Hacen noticias con uno de mis vídeos de Tik Tok.

Ya me puedo morir. — Josefine 🔻 ۞ (@Josefine_Table) July 7, 2020

​A su vídeo y la reacción de Iglesias le han seguido centenares de mensajes y likes. Algunos alababan la cercanía del vicepresidente o se toman con humor esta ocurrencia de la estudiante. Otros han aprovechado para criticar su papel en el Gobierno y acusarle de "endiosamiento". "Claro que me ha atacado gente por lo del vídeo, pero es un reflejo de que la sociedad está muy polarizada. Hay mucho odio entre los jóvenes", lamentaba en una entrevista con el diario La Contra de Jaén. Total, cada uno suma las reliquias que prefiera al santuario habitual.