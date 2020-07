El Tribunal Supremo condena a un eurodiputado de Vox por mentir sobre el abuelo de Pablo Iglesias

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha rechazado el recurso presentado por Tertsch contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora que lo condenó por faltar al honor del abuelo del vicepresidente segundo del Gobierno.

Tertsch, también periodista,en el diario ABC en 2016 titulado El abuelo de Pablo. En el texto, el eurodiputado apuntaba que Manuel Iglesias Ramírez había participado durante la Guerra Civil en 'sacas'—cazas de civiles inocentes desarmados en la retaguardia— y en, el marqués de San Fernando y su cuñado. Según afirmó el autor, asesinatos por los que habría sido sentenciado a muerte y que le llevaron a calificarlo de "criminal".

Motivo por el que su hijo y padre del vicepresidente del Gobierno, Francisco Javier Iglesias Peláez, interpuso una demanda a Tertsch. En julio de 2017, el Juzgado de Instrucción 3 de Zamora sentenció que el europarlamentario vertía información no veraz en el artículo y que el periodista no fue diligente, al no contrastar una información previamente publicada con otras fuentes.

Sentencia confirmada en 2019 por la Audiencia Provincial de Zamora y ahora por el Tribunal Supremo. Este último añade que "unas imputaciones tan graves exigían al periodista extremar su diligencia a la hora de contrastar los hechos consultando fuentes accesibles e inequívocamente más objetivas como los archivos históricos, en particular los expedientes penales". Según la documentación de la época, se muestra que Manuel Iglesias fue condenado a muerte por rebeldía militar y no por asesinato.

Otro ultraderechista que va a pagar por sus bulos. Hermann Tertsch, condenado por el TS por inventar que el abuelo de Pablo Iglesias fue un criminal. El diputado de Vox tendrá que publicar el fallo en ABC y su Twitter, además de pagar una indemnización de 12.000€ y las costas. pic.twitter.com/jQ1x9kKERd — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 7, 2020

​