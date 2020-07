Polémica en España ante la ausencia de Sánchez a la misa funeral por los fallecidos de coronavirus

El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, preside en la Catedral de la Almudena la misa funeral que se celebra en honor a las víctimas del coronavirus. Además de los reyes de España, y sus hijas, acuden a la misa funeral autoridades del Estado y representantes de otras confesiones religiosas.

El presidente del Gobierno comete un error al irse a Portugal y no acudir con los Reyes al funeral por las víctimas del #COVID19.



Debemos honrar la memoria de los más de 40.000 fallecidos, de los que han sobrevivido y de los que se han dejado la piel por todos nosotros. pic.twitter.com/ILqdlK2lE0 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 6, 2020

Sin embargo,han provocadoen las redes sociales así como las críticas del PP, que no entienden que en el homenaje no estén presentes ni el presidente del Gobierno,, ni el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado durante un acto de campaña que esque el presidente del Gobierno no acuda a la misa funeral. ​"Los reyes de España van a presidir un funeral donde faltarán 40.000 personas víctimas del coronavirus y faltará también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,con los reyes de España y con las 40.000 víctimas mortales del coronavirus​", ha lamentado.

​"Creo que esta tarde el presidente del Gobierno comete un grave error yéndose a Portugal y no estando recordando a las víctimas del coronavirus en La Almudena", ha enfatizado.

Sánchez ha excusado su ausencia por un almuerzo en Lisboa con su homólogo portugués, Antonio Costa, en la que será la primera de una intensa agenda de contactos para negociar el fondo europeo de recuperación pos-COVID. En su lugar ha decido enviar como representación del Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo.

Pero esta no ha sido la única polémica que ha generado este homenaje en las redes sociales. Los españoles denuncian en Twitter que no entienden por qué no se retransmite en directo a través de la cadena estatal cuando sí que se emitió el funeral de George Floyd.

Los que retransmitieron en directo el funeral de George Floyd e hicieron especiales por la exhumación de Franco, no van a televisar hoy la misa funeral por los 50.000 fallecidos por el coronavirus. A ver cómo se come eso. — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) July 6, 2020​

El funeral de George Floyd si pero el funeral de 50.000 compatriotas no. Es todo obsceno y repugnante. https://t.co/2h3aIw9Haw — AnaPDSR (@AnaPdSR) July 6, 2020

​Esta celebración religiosa tiene lugar diez días antes de que tenga lugar la ceremonia civil que prepara el Gobierno para el próximo 16 de julio, que se realizará en la Plaza de la Armería del Palacio Real.