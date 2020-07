Sin encierros y almuerzos: los 'No Sanfermines' arrancan en Pamplona

Pamplona da por inaugurados los 'No Sanfermines'. El día en el que arrancan las fiestas, el Ayuntamiento de la ciudad despliega un gran pañuelo rojo con el lema "Los Viviremos". Recuerdan que en 2021 se celebrarán, aunque para 2020 están suspendidos los actos festivos. Además, se establecen controles de aforo en varios puntos de la capital navarra.

La mañana del 6 de julio, Pamplona es una ciudad distinta. El rojo y el blanco son los colores del día y las calles del Casco Antiguo están abarrotadas. Los hoteles tienen una ocupación que roza el 100% y los restaurantes tienen listas de espera kilométricas. En la plaza Consistorial, no entra ni un alfiler. Miles de personas se plantan delante del edificio del Ayuntamiento a la espera del famoso chupinazo. El lanzamiento de este cohete marca el inicio de los Sanfermines.

Sin embargo, este año, Pamplona ha despertado diferente. No se escucha el barullo habitual y en las terrazas había mesas libres. Casi nadie ha madrugado para ir a la plaza Consistorial, dondeTan solo 400 personas han podido entrar para presenciar el chupinazo. Todas con su atuendo blanco y su pañuelo rojo, acompañados de un complemento más: la mascarilla.

La presencia del coronavirus ha provocado que la corporación municipal cancele todos los actos festivos de los Sanfermines, excepto los religiosos, sujetos a medidas de aforo y prevención sanitaria. Tampoco realizarán nada las peñas de la ciudad, que permanecerán cerradas al público.

Pamplona dicta un "bando de la responsabilidad" con motivo de la no celebración de los Sanfermines para que en los próximos días "reine la prudencia y el sentido común"

Con el fin de evitar rebrotes, el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra han pedido "responsabilidad y prudencia" a todos los ciudadanos durante la semana de fiestas, que acaba el 14 de julio. Además, para evitar aglomeraciones, el organismo municipal instalará controles de aforo en la plaza Consistorial y la plaza del Castillo y las seis zonas del Casco Antiguo en las que se concentran el mayor número de negocios de hostelería.

En concreto,las entradas y salidas de las calles Jarauta, San Nicolás, Pozoblanco-Comedias, Estafeta-Espoz y Mina, Calderería y la zona de la plaza de la Navarrería. En cada una de ellas se ha establecido un aforo permitido a través del cálculo de la superficie de la vía y las medidas de distanciamiento social existentes. Eso sí,y se dejan objetos arrojadizos o que puedan poner en riesgo la salud pública.

En el Casco Antiguo y alrededores, no se autorizarán almuerzos y comidas en la calle, por lo que queda prohibido sacar mesas para almuerzos durante las fiestas. Eso sí, las terrazas continuarán operativas y podrán ser ocupadas al 100%. En el interior de los locales, el aforo máximo no superará el 75% o los 2,25 metros cuadrados por usuario. En el caso de no poder cumplir con las normas, la Policía Municipal, que vigilará que se cumplan los niveles de ocupación, recomienda que les avisen tras apagar la música, encender la luz y dejar de servir.

Los locales tendrán que. Se desinfectará el equipamiento de manera habitual, en particular mesas, sillas, barras y cualquier superficie de contacto frecuente. Además, el negocio se desinfectará de manera general, al menos, una vez al día.

En cuanto, a los horarios de los establecimientos, así como la emisión de música, se ajustarán a lo permitido por la normativa reguladora habitual. Sin embargo, quedan prohibidos los altavoces en fachadas, exteriores, ventanas y puertas orientadas hacia el exterior. Las instituciones recomiendan no emitir los días 6 y 7 de julio música sanferminera.

Establecimientos que en Sanfermines recaudan entre un 15% y un 20% de la facturación anual. Según ANOET, las fiestas dejan en Pamplona un impacto económico de unos 150 millones de euros.

La Estafeta vacía. Bravo Pamplona por esta demostración de responsabilidad. Así, sí!

Pamplona, 6 de julio, 12:00.



Chupinazo fantasma en este año sin Sanfermines. Pase lo que pase y falte lo que falte, ¡VIVA SAN FERMÍN, GORA SAN FERMÍN! #LosViviremos #YaFaltaMenos

Sanfermines en 2021

Un 6 de julio atípico en la capital de Navarra. Día en el que, además del chupinazo, este año sustituido por el despliegue de un gran pañuelo rojo con el lema "Los viviremos", el Ayuntamiento de Pamplona también ha lanzado un vídeo. Un viaje por 23 países en el que se pone en valor la relevancia nacional e internacional de estas fiestas.

Personas de Estados Unidos, Australia, Países Bajos, Japón, Corea del Sur, Portugal, Etiopía, México, Alemania, Egipto, India o Camerún repiten la consigna "Los viviremos" en sus respectivos idiomas y recuerdan que en 2021 volverán los Sanfermines. Colaboraciones siempre desinteresadas por parte de personas anónimas para "mantener la idea de que los Sanfermines son unas fiestas abiertas a todo el que desee participar".

Grabación que arranca con Isabel de Diego, una vecina de Pamplona, que protagonizó otra campaña del consistorio en la que recordaba que estos Sanfermines son "los más importantes", porque de nosotros depende "no celebrarlos hoy para poder celebrarlos mañana". El vídeo concluye con dos sanitarios, que, en mensajes anteriores aseguraban que "basta con ser irresponsable un día para echar por tierra tres meses de esfuerzo de todos". Responsabilidad para poder volver a vivirlos.