Un dirigente de Vox acusa a los vascos de "inventarse palabras"

El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, asegura en un mitin que el euskera es un compendio de varios dialectos "de distintas aldeas que no se entendían entre ellas" y acusa al PNV de inocular en los niños el "odio a España".

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, aseguró este pasado 5 de julio que el euskera, idioma vasco, usa "palabras inventadas". El miembro del partido de ultraderecha hizo estas declaraciones en un acto de Vitoria, a unos días de las elecciones del País Vasco, comunidad autónoma al norte de España.

Además, Ortega Smith aseguró que el PNV (Partido Nacionalista Vasco) es un partido de "cuatro gatos" que tiene "manipulada" la democracia y cuyas manos están "" por su "connivencia con el terrorismo”. Según los últimos sondeos, el PNV sería el ganador de los comicios que tendrán lugar el próximo 12 de julio.

En el acto electoral también intervino la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. En total, los asistentes a la Plaza de los Fueros de la capital alavesa apenas rebasaban el medio centenar. El espacio tuvo que ser acordonado por la Ertzaintza (la policía autonómica vasca) y no registró incidentes. Ortega Smith insistió en que el euskera recurre a "palabras inventadas" y procedentes de "dialectos de distintas aldeas que no se entendían entre ellas".

Ortega Smith afirmó que el PNV "no es un partido nacionalista", dado que "aquí no hay más que una nación, que es España", y acusó a esa formación de introducir en la mente de los niños, desde que van a la "guardería", mensajes de "odio a España" y "mentiras históricas". El secretario general de Vox calificó al líder del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, de "renegado" por afirmar que "no es español".

Ortega Smith ha dicho en un acto en Gasteiz que "el euskera utiliza palabras inventadas".

Le sorprendería saber que el euskera es uno de los pocos idiomas anteriores al latín, que por no ser, no es ni indoeuropeo, que ni siquiera los romanos o Franco pudieron hacerlo desaparecer. pic.twitter.com/6ELL4rvPOC — Ibon Perez (@ibonpereztv) July 5, 2020

​Además, Ortega Smith acusó al PNV de utilizar a los vascos y españoles "como una pelota", a la que golpean "fuerte" con su "intolerancia, dogmatismo e ineptitud". "Frente a ese discurso excluyente, queremos hablar para todos", indicó Ortega Smith, enarbolando la "libertad" frente al "monopolio institucional en Euskadi" del PNV. A esta formación (catalogada como "la jeltzale") les atribuyó tener "sus sucias manos manchadas de sangre, por la connivencia con el terrorismo, y de corrupción".

"Sois pocos aunque os creáis una mayoría. Sois cuatro gatos en el Congreso de los Diputados, cuatro gatos a los que, desgraciadamente,que representan de momento a la mayoría de los españoles: el PSOE y el PP", remarcó Ortega Smith, insistiendo en que el PNV es un partido que "no representa nada en el conjunto de España" y que tiene "manipulada la democracia" en el País Vasco.

Intervino también en el acto la cabeza de lista de Vox por Álava, Amaia Martínez. Y defendió cómo los miembros de esta formación son "valientes y patriotas", y no "cobardes y traidores" como los ciudadanos de ideología nacionalista. Monasterio, por su parte, criticó a los "nacionalistas excluyentes" y postuló a Vox como "voto útil" frente a "terroristas y filoetarras". Las palabras de los integrantes de Vox se han convertido en tendencia en redes sociales y han provocado decenas de mensajes y chistes. Algunos le han tachado de "ignorante" o han recordado afirmaciones parecidas de otros políticos como Pablo Casado, líder del PP.​

Yo no creo que Ortega Smith sea un ignorante o un analfabeto como apunta mucha gente, cuando insulta a Castelao o a las 13 Rosas y dice que el Euskera es un idioma inventado.

Creo que es un fascista que como todos ellos manipula la historia y miente para justificar su existencia. — Carolina Alonso (@Carolalon1) July 6, 2020​