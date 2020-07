Un concejal español se ducha en mitad de un pleno con la cámara encendida | Vídeo

El teletrabajo al que se ha visto abocada gran parte de la población española está trayendo noticias inauditas. Hace unas semanas, una concejal de Torrox, en Málaga, asistía a un pleno del ayuntamiento desde la playa. Según alegó, le había prometido a su hija llevarla al mar y pensó que no pasaba nada por seguir la actualidad municipal desde allí. Este 2 de julio, la historia se repetía: el secretario general del PSOE en Torrelavega —una localidad de Cantabria, al norte de España— se tomó una ducha mientras se debatían los asuntos del día en el consistorio.

Sin apagar la cámara, el concejal Bernardo Bustillo, de 52 años, colocaba el dispositivo en el baño y se enjuagaba el cuerpo tras una mampara. Al cabo de unos minutos, en los que los asistentes se percatan de la situación, sale. En total, la videollamada está dividida en nueve pantallas, con cinco prendidas. "Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo", exclama Marta Fernández Teijeiro, portavoz del Partido Popular en la localidad cántabra.

La anécdota ocurrió en el turno de ruegos y preguntas de un pleno municipal. Y ha tenido gran repercusión en las redes sociales: "¿Queréis transparencia? Pues tomad dos tazas", lanzaba un usuario de Twitter. Las imágenes Incluso han llegado a emitirse en varios canales televisivos, a pesar de que fueron eliminadas a petición del alcalde, Javier López Estrada, del Partido Regional Cántabro (PRC).

Bustillo, concejal de Fondos Europeos y Participación Ciudadana, ha hecho pública una carta en Facebook donde pone su cargo a disposición del partido. "Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto", esgrimía. En ella, lamenta "si alguien se ha podido sentir molesto", aunque considera que no debe "pedir disculpas".

"Es curioso", apostilla, "que la mayor polémica de mi vida política esté motivada por uno de los elementos que me ha acompañado de forma natural. Por mi profesión -entrenador de natación- he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía".

Asegura Bustillo que quería escuchar los últimos minutos del pleno mientras se duchaba para poder llevar a su hija antes de ir al trabajo. "Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada", ha defendido, "en los últimos meses, por el auge del teletrabajo, anécdotas de este tipo se suceden en muchas reuniones y grupos de trabajo".

Concluye este texto con la "reflexión" de que "una cuestión tan trivial como ésta no debe ser eje de valoración política y centrar el debate sobre los asuntos públicos" y agradeciendo a todas las personas que "han dedicado un momento a llamarle paraque corresponde a una anécdota como ésta".

Fernández Teijeiro, la edil popular que alarma a sus compañeros, declaraba en una entrevista con un programa de televisión que les había parecido "una falta de respeto" porque es "muy importante" seguir lo que se está tratando en el pleno. "Aquí es donde se decide lo que se hace para la población de Torrelavega". "Es un desliz sin más, pero creo que debería pedir disculpas. Porque entra dentro de sus obligaciones como concejal", zanjaba.