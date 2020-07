El 'boom' de las bicicletas tras el confinamiento: aumentan un 300% las ventas en España

Federico vive en Madrid y se ha comprado una bicicleta nueva para hacer deporte tras el confinamiento. "Ya es la sexta", admite, "no podía perder la oportunidad porque estaban muy bajas de precio y las tiendas tenían que deshacerse del género". Aunque su profesión está ligada con los deportes de contacto, confiesa que durante el confinamiento basó todo su entrenamiento en el ciclismo. "Ahora han subido de precio, pero en ese momento las tiendas no vendían. No sabían qué iba a pasar".

La desescalada ha traído consigo la normalización de la bicicleta como opción de movilidad. El estado de alarma decretado por el Gobierno español obligó a millones de españoles a quedarse en sus casas durante tres meses y muchos de ellos, optaron como Federico por pedalear cuando la fase 2 y 3 permitía salir a entrenar

Según una primera estimación de la Asociación de Marcas de Bicicletas de España (AMBE), las tiendas de bicicletas han facturado en muchos casos más del 300 % tras las primeras fases del estado de alarma y en comparación con los mismos meses del año anterior. El secretario general de la asociación, Carlos Núñez, ha aclarado que este dato es el resultado de una encuesta inicial realizada a algunos de los comercios del sector. Asimismo, confirma que tras el confinamiento se ha producido "una reactivación" de las ventas, "con una 'V' perfecta que puede mejorar las cifras de 2019".

El alquiler también gana

Por su parte, la Red de Ciudades por la Bicicleta, una asociación nacional con más de 128 asociados repartidos por todo el país, asegura que con el proceso de desescalada "los desplazamientos inferiores a cinco kilómetros"y hace un llamamiento a la ciudadanía para que sigan utilizando la bicicleta y eviten otros medios como el transporte público o los vehículos convencionales, pues el coronavirus "está incidiendo con una mayor gravedad en los territorios con un aire más contaminado".

En vez de comprar una bicicleta, algunos optan por alquilarla. Varias ciudades españolas disponen de servicios tanto privados como públicos que ofrecen la posibilidad de alquilar este vehículo a través de una suscripción o pago individual por cada viaje. Es el caso de BiciMad en Madrid, donde a finales de año se espera contar con un total de 258 estaciones y 2.964 bicicletas distribuidas en 15 distritos de la capital tras el anuncio de ampliación del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Desde su reapertura tras la crisis sanitaria por el coronavirus, los usuarios de este servicio en Madrid no han dejado de crecer y se ha alcanzado unaen el mes de junio con más de 73.000 abonados anuales, en comparación con los 67.325 de mayo de 2019. La utilización del sistema también se ha ido recuperando paulatinamente desde su reapertura hasta superar la pasada semana los niveles de utilización de 2019. El pasado viernes, 19 de junio, se batió el récord de usos con 17.338 viajes diarios.

El Ayuntamiento reabrió BiciMad el 22 de abril tras realizar una profunda desinfección de toda la flota, aproximadamente unos 3.000 vehículos y desde entonces, todos los abonados deben emplear guantes para utilizar el servicio y seguir las recomendaciones entre las que se encuentra consultar la disponibilidad de bicis y anclajes en la aplicación o la de evitar tocar la pantalla de la estación.

Aunque todavía no hay cifras exactas sobre este llamativo aumento, el directivo de AMBE ha vaticinado que 2020 "va a ser un buen año" para el sector. Lo ha justificado por el "decidido impulso de ayudas" de las administraciones, la nula contaminación de las bicis y el auge de los hábitos saludables, así como la ampliación de espacios y carriles.