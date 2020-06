"Vestirse a la moda sin provocar para evitar el infierno": consejos de un arzobispado español

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, siempre ha sido compañero de la polémica. El religioso es conocido por expresiones en las que compara el aborto con los trenes a Auschwitz, envía a los homosexuales al infierno o habla de los anticonceptivos como si fueran seres malignos. Sin embargo, su último roce con la opinión pública no viene a raíz de sus opiniones. Al menos, no expresadas directamente.

Y es que en la página web del arzobispado aparece. Una organización en la que dan apoyo y autoayuda a adolescentes. Entre sus múltiples consejos destaca uno que atañe a la forma de vestir de las jóvenes. Piden que "se vistan a la moda, pero no provocativas, para no ir al infierno". Y este no es el único.

Para evitar que los jóvenes mantengan relaciones sexuales antes del matrimonio, desde Sólo Para Jóvenes recomiendan no iniciar "conversaciones en las cuales no se respeta el sexo" o "enfriar las conversaciones que se calienten mucho". También aconsejan realizar salidas que no acaben en "caricias íntimas". Según la organización, vestir de forma "alegre y a la moda pero no provocativa" o no participar en "conversaciones en las cuales no se respeta el sexo", es la mejor manera de decir no.

"Si con tan buenas razones se va... ¡alégrate! porque te salvaste de vivir el infierno de alguien que no te ama y sólo quiere usarte a su capricho", reza el texto.

Una serie de consejos que, aunque no salidos de la boca del arzobispo español, han desatado multitud de críticas a través de la red social Twitter. Es cierto que la mayoría ponen como autor de estas palabras a Reig, que ha llegado a ser tendencia, quién no lo es, aunque para aparecer en la página web del arzobispado, como mínimo, tiene que existir un cierto acuerdo.

El obispo de Alcalá de Henares nació en el milenio equivocado. — Nachus (@irodriguezthie1) June 25, 2020