"Pase y mire cómo estamos": los comerciantes de Atocha increpan contra Ábalos

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se encontraba inaugurando las nuevos protocolos de seguridad ante la pandemia por coronavirus en la estación de Atocha de Madrid cuando una señora desde el público ha comenzado a increparle:

"¿Usted pasa por los comercios?", le grita la mujer a Ábalos al acabar su discurso. "Pásese usted a ver las tiendas y mire cómo estamos. En la calle", continua increpando la comerciante. "Si, vengo de ello, y la presidenta de Adif me ha dicho que va a empezar a negociar ahora con cada uno de los comercios", responde Ábalos.

Varios comerciantes increpan a Ábalos en Atocha por el cobro de los alquileres de sus locales.



Varios comerciantes increpan a Ábalos en Atocha por el cobro de los alquileres de sus locales.

Esta es la realidad, y no la que te cuentan en Telecinco y La Sexta.

En ese acto espontáneo, la mujer le ha recriminado al ministro que durante lospor el estado de alarma no han tenido información ni ayudas de ningún tipo. También le ha reprochado que se tengan quede sus comercios cuando en un principio se dijo que no. "Si no se pagan y dejas la tienda, te obligan a pagar tres meses", sostiene la comerciante en declaraciones posteriores para el programa de televisión Todo es mentira.

​Tanto Ábalos como la presidenta de Adif han asegurado que en ningún momento se ha exigido el pago del alquiler durante la clausura de los comercios. "Hay un requerimiento fiscal de pasar las facturas, pero no se les ha exigido su pago", respondía el ministro.

El Boletín Oficial del Estado incluye un Real Decreto aprobado por el Gobierno el martes 23 en el que se proporciona cobertura legal a Adif para negociar esa moratoria en el alquiler de los locales comerciales de las estaciones de tren.